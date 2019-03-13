0553 313 94 23

GAÜN’de ‘Sanatta Diyalektik İmge’ söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:33
GAÜN’de ‘Sanatta Diyalektik İmge’ söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Engin Aslan tarafından "Sanatta Diyalektik İmge’’ konulu söyleşi düzenlendi.


GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Engin Aslan, sanat alanından bir bakışla, diyalektik imgenin “neliğine” değindi. Aslan, "Diyalektik imge kavramı bilişsel niteliği bakımından, sanatta imge oluşturma sorunsalına, tarih, felsefe, mit ve alegori gibi farklı alanlara getirdiği zihinsel kavrayışla birlikte, imge ve görsel yapılanmaya ilişkin oldukça geniş hareket alanları açmıştır. Tarihin kesintisiz akışı içerisinde, her tarihsel döneme özgü imge ya da imgeler, esasen geleceğe taşınabilme potansiyelini içerisinde barındırması nedeniyle hem geçmiş hem de şimdiki ve gelecek zamanda varlıklarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla, hayatı anlamlı kılma eylemi olarak sanat, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde, toplumsal ölçekte kültür üretimine denk düşen, zihinsel bir sürecin bir bakıma tümel ifadesidir" dedi.


GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi İbrahim Yıldız ise, konuşmanın başlangıcını Eduardo Galeano’nun Kucaklaşmanın kitabından “Dostluğa Övgü” başlıklı kısa bir öyküyle yaparak, misafir sanatçıyla olan dostluk bağına vurgu yaptı. İbrahim Yıldız, "Bugün önemli bir gün benim için. Prof. Mustafa Okan’ın izinden giden birkaç kişi var etrafımda. Zaten bu izden giden iki kişi var benim hayatımda biri Engin Aslan diğeri Sait Toprak, arkadaşlarım bunu bilirler. Bu yolculuğu hep dostluğa övgü başlığı altında sürdürdüm. Etrafınızda dostlarınız vardır, ömürlük dostlarınız, kıymetini bilin isterim" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:33
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yazar Burcu Bahar, minik okuyucularıyla Kepez’de buluştu
    1. Yazar Burcu Bahar, minik..
    2. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    3. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    4. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    5. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    6. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    7. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    8. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    9. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    11. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    14. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    15. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    16. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    17. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    18. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    19. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    20. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!