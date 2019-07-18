GAÜN’de projeler hız kesmiyor

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında finanse edilen ve yaklaşık iki yıldır Bulgaristan, İspanya ve Yunanistan’dan ortaklarla birlikte yürütülen Avrupa Birliği Projesi Gaziantep Üniversitesi ekibi, son toplantısını, İspanya’nın Elche şehrinde gerçekleştirdi.

Projenin yerel ortakları Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve KAYRA Eğitim ve Danışmanlık ile yürütülen Avrupa Birliği Projesi, mülteci ebeveynlerin çocuklarını okula gönderirken yaşadıkları sorunlara çözüm getirmeyi planlayan, mülteci ebeveynler ve çocuklara yönelik bir eğitim modülü geliştirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık iki yıldır Gaziantep’te Suriyeli ebeveynler, diğer ortak ülkelerde ise hem Suriyeliler, hem de farklı mülteci gruplarla çalışmakta olan proje, “Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma" projesi olarak adını duyurmaya devam ediyor.

“Mülteci de ebeveyndir” sloganıyla bu zamana kadar Suriyeli ebeveynlere çocuklarının okul hayatı ile ne kadar ilgili olduklarına odaklanan bir araştırma yaptıklarını belirten Proje Koordinatörü GAÜN Tarih Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Fatma Çapan, İspanya toplantısı ile ilgili, “Projenin başlangıcında araştırma safhasında elde ettiğimiz verilerle odaklanacağımız ihtiyaçların başlıklarını belirlemiş olduk. Alanında ilk olan bu çalışma ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Gaziantep’te pilot okullarda yüzlerce ebeveyn ile bir araya geldik. Kayra Danışmanlık Uzman Eğitmeni Ayşe Yıldız Köroğlu ile birlikte odak grup çalışmalarımızı gerçekleştirerek 2500’i aşkın Suriyeli ebeveyn ile eğitim modülümüze son halini verdik” dedi.

İspanya toplantısının bu açıdan eğitim modülün bundan sonra ortak ülkelerde yaygınlaştırılmasıyla ilgili planlamaların yapıldığını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Çapan, “İspanya’da ortak ülkelerimiz ile çok verimli bir toplantı geçirdik. Toplantıya Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ile İl Müdür Yardımcısı Şefik Yalçın da katıldı. Böylece modülün yaygınlaştırılması noktasında ülkeler arası farklılıkları görüşmüş ve ortak bir plan belirlemiş olduk. Gaziantep İl Müdürlüğü modülün hem yerel hem de ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasında Bakanlık düzeyinde girişimleri ile projenin başından beri desteklerini ortaya koydular. Modül ilk etapta İl Müdürlüğü’ne bağlı merkezlerde uygulamaya konmaya başlandı” şeklinde konuştu.

Eğitim alanında mülteci aileleri de birer ebeveyn olarak kabul eden ve özellikle çocukları ile yaşadıkları iletişime odaklanan bir eğitim modülü olduğuna vurgu yapan Uzman Eğitmen Ayşe Yıldız Koroğlu da, “Bu toplantı mülteci gruplara yönelik farklı çalışmalar görmemiz noktasında da önemliydi. Çok yoğun ve sayıca çok fazla Suriyeli ebeveyne ulaştığımız ve ilgilerini çokça hissettiğimiz bu süreçten sonra şimdiki amacımız farklı okullarda Suriyeli anne babalara bu modülü uygulamaya devam etmektir. Onların bu ilgisi bizi projeye ve gelecekte planlayacağımız faaliyetler için motive ediyor” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Gaziantep Üniversitesi’ni temsilen AB Araştırmaları Merkezi Sorumlusu Şehnaz Sakıcı, Öğr. Gör. Sevgin Ersürmeli Sevimli ve Medine Kayabaşı katılırken; toplantı sertifika töreni ve deklerasyon metninin imzalanmasıyla sona erdi.