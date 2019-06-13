GAÜN’de patent konuşuldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target TTO tarafından düzenlenen Sağlıkta ve Mühendislik Teknolojileri Alanında Buluş ve Patent Örnekleri konulu eğitim programı GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, bir buluş yapmanın, o buluşa katma değer kazandırmanın patentlemeden geçtiğini vurgulayarak, “Patentiniz olmadığı zaman buluşunuz başkası tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Hatta katma değere dönük işler de yapılabilir. Eğer onun sizin olduğuna dair ispatınız yoksa o buluşu her yerde kullanır ve siz hiçbir konuda bununla ilgili yasal bir dayanak, yasal bir süreçle ilgili girişimlerde bulunamazsınız. Bu nedenle patentleme önemli” dedi.

Gaziantep Teknopark ve Target Teknoloji Transfer Ofisi olarak patentlemeye büyük önem verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Bedir, “Simaj Patent ile yaptığımız anlaşma gereği, hocalarımızın değerli buluşları, yaptığı çalışmaları patente dönüştürebilir miyiz diye bir gayret içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili kurduğumuz bir kurulumuz var. Önce bu çalışmalar kurulumuzdan geçip daha sonra uygun gördüklerimiz Simaja havale ediliyor. Onların da değerli katkılarıyla patente dönüştürme çabalarımız var. Eğer bir buluş veya çalışma patente layık görülmüşse böyle bir çalışmayı Simaj üzerinden yürüttüğümüzde tüm masraflarını da Teknoloji Transfer Ofisi olarak bizler karşılıyoruz. Artık üniversitelerin görünülürlükleri yapmış oldukları işlerle ölçülüyor. Yapmış oldukları işlerin başında da akademik çalışmalar geliyor. Şu an gelinen noktada, dünyanın evrildiği, teknolojinin geldiği noktaya bakıldığında gözle görülür, elle tutulur bilimsel buluşlar isteniyor” ifadelerini kullandı.

GAÜN Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda da gerçekleşen programın sabah oturumunda ise Target Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin, tıpta, medikalde, ilaçta, genetikte çok fazla buluş ve inovasyon potansiyeli olduğuna inandıklarını belirterek, “Burayı da artık multidisipliner bir çalışma yapmayı ve hizmetlerimizi daha çok getirmeyi istiyoruz. Tıpta yapılan eğitimler, Tıp Fakültesi ve hastaneye yönelik yapılan etkinliklerin daha ilgi gördüğünü, daha tematik olduğunu düşünüyorum. Bu tematik etkinlikleri de sizin talebinize, ilginize göre zaman içerisinde artırmak istiyoruz” diye konuştu. Tekin konuşmasının devamında Target Teknoloji Tranfer Ofisinde Fikri Mülkiyet Hakları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik programı kapsamında Simaj Patent, Patent ve Marka vekili Begüm Duman da eğitim ve bilgilendirme sunumu yaptı.