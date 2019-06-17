GAÜN’de okul öncesi eğitimini tamamlayan 60 öğrenci diploma aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu tarafından GAÜN Atatürk Kültür sahnesinde düzenlenen Yılsonu gösterisi ve diploma töreninde okul öncesi eğitimini tamamlayan 60 öğrenci diploma almanın sevincini yaşadı.

Programın açılışında konuşan GAÜN Kreş ve Anaokulu Güler Boran, okul öncesi eğitimini tamamlayan 60 öğrencinin diploma aldığını belirterek, “Biz çocuklardan daha çok heyecanlıyız çünkü 60 çocuğumuzun okul öncesini tamamlayıp yepyeni bir hayata doğru uğurluyoruz. Hepsi de pırıl pırıl yeni hayatlarına hazırlar. Tüm alt yapıları oluştu, hayata, ilkokula hazırlar. İnşallah başarılı olacaklar. Onlar da biz de heyecanlıyız. Halk oyunları gösterileri yapacaklar. 5 yaş grubu öğrencilerimiz de dünya ülkelerini tanıtacaklar, danslarını yapacaklar” şeklinde konuştu. Açılış konuşmaları sonrasında 6 yaş grubu öğrencilerinin hazırladığı Parlayan Yıldızlar ‘Potpori Halk Oyunları” gösterisi, Deha Kuşlar “Karadeniz Dans” gösterisi, Pamuk Şekerleri “Anadolu Ateşi” gösterisi katılımcılar tarafından beğeniyle izlenirken; Minik Dahiler 5 Yaş “Minik Dahilerin Minik Dansları” Gösterisi büyük alkış aldı.

Birbirinden güzel ve renkli gösterilerin sunulduğu, katılımcıların beğeniyle izlediği programda öğrenciler dans gösteriyle gönüllerince eğlendi. Sonrasında düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını aldı.