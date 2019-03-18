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GAÜN’de öğle yemeğinde Çanakkale Ecdad menüsü çıktı

Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:49
GAÜN’de öğle yemeğinde Çanakkale Ecdad menüsü çıktı

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığı Gaziantep Üniversitesi’nde öğlen yemeği olarak buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ve sudan oluşan Çanakkale Ecdat Menüsü ikram edildi. Ayrıca, öğrenciler tarafından yapılan lokma tatlısı dağıtıldı.


Çanakkale kahramanlarının hangi güç şartlarda düşmana geçit vermediğinin gençlere anlatılmasına yönelik olarak düzenlenen etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Adalet Bakanlığı Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ile aynı kurum uzmanı Aydın Ökçüntekle, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Tansü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir birlikte öğrencilerle aynı masada Çanakkale menüsü yiyen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, ‘Çanakkale Geçilmez’ gerçeğini altın harflerle yazıldığı eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. Bu zaferin, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun destanı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Modern ve çağdaş dünyada gerek öğrencilerimiz gerek bizler o kadar büyük rahata ve refaha kavuştuk ki atalarımızın bu vatanı bize bırakırken, canlarını mallarını verirken aynı zamanda nasıl yoksulluk içerisinde bu fedakarlığı yaptığını da öğrencilerimizin anlamalarını istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi olarak tüm yemekhanelerimizde öğrenci, personel olarak bu ruhun yaşatılmasını istedik. En azından ecdadımızın yokluk içerisinde sadece bir kırık çorba ve hoşafla meydanlara, müstemlekelere ve saldırıya geçen devletlere dar ettiklerini göstermek istiyoruz. Demek ki, ruhta iman yerleştiğinde, sizin açlığınız, yokluğunuz hiç önemli değil. Yeter ki o imanı, vatan sevdasını kaybetmeyelim. Çocuklarımızın da tekrar bu ruhu yaşamaları için sembolik de olsa bu yemeği birlikte yemeyi öneriyoruz ve onlara gerçekleri hatırlatmak istiyoruz. Bu yüzden de bu geleneğimizi her zaman devam ettireceğiz” diye konuştu.


Çanakkale Ecdat Menüsünün yenmesinin ardından Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri anısına dökülen lokmalar, Rektör Gür tarafından konuklara ikram edildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:49
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