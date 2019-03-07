GAÜN’DE ‘Nijer’de üç eser’ için kermes düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)Bir Gençlik Topluluğu üye öğrencileri, İHH İnsani Yardım Vakfının "Nijer’de Üç Eser" projesine destek amacıyla GAÜN Merkezi Yemekhanesiönünde, Kermes düzenledi.

GAÜN Bir Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. İbrahim Halil İlgi, Bir Gençlik Topluluğu olarak gerçekleştirdiğimiz bu kermesimizden hedefimiz dünyanın en yoksul bölgelerinden birisi olan Afrika’da yer alan Nijer’de mağdur durumda olan insanlara bir yardım eli uzatmak ve onların en doğal haklarından olan eğitim, sağlık ve ibadet haklarını yerine getirebilmeleri için onlara bir hizmet sunabilmek olduğunu söyledi. Arş. Gör. İlgi, “Biz de bu tür dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlara yardım etmeyi büyük bir sorumlulukla öteden beri yürüten milletimizin yardımlarını bu bölgelere ulaştırmada bir katkımız olması açısından bu kermesi düzenledik. Buradan elde edilen gelirleri ise İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla bölgede yürüttüğü ‘Nijer’e Üç Eser’ projesine ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Topluluğumuz bir sosyal sorumluluk topluluğu olduğunu vurgulayan GAÜN Bir Gençlik Topluluğu Başkanı Murat Yılmaz, “Vizyonumuz gereği bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu kermes alanını kurduk. Bugün burada toplanan paranın tamamını Nijer’e bağışlayacağız. Biliyorsunuz Nijer bir batı Afrika ülkesi ve ekonomik imkanlarındaki sıkıntılar yüzünden en temel haklarından mahrum durumdalar. Eğitim, sağlık ve ibadet gibi alanlarda onların bu ihtiyaçlarına destek olacağız. Kermeste, elde edilen gelir, İHH vakfının Mus’ab Bin Umeyrilk Okulu, Ömer Muhtar Camii ve Rezzan En-Neccar Sağlık Ocağı yapımı için gönderilecek” diye konuştu.