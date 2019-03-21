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GAÜN’de İstiklal Marşını anlamak konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

21 Mart 2019 Perşembe 12:38
GAÜN’de İstiklal Marşını anlamak konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin’in konuşmacı olduğu İstiklal Marşı’nı Anlamakkonferansı ilgiyle izlendi.


GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İstiklal Marşı’nın bizi ayakta tutan, dipdiri kılan ve gücümüzü toplatan bir rehber olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gür, “Bugün İstiklal Marşımızın kıymetini Suriyeli arkadaşların arasında olduğu anda anlıyorsunuz. İstikbali ve ikbali olmayan bir milletin, vatanı olmayan bir milletin bayrağı da yoktur, dini de yoktur. Bu konuda eğer Türkiye, onlara ev sahipliği yapmamış olsaydı halleri nice olurdu. 15 Temmuz gibi durumlarda yine biz bu mücadele ruhuyla vatanımızı koruduk” dedi.


Prof. Dr. Nurullah Çetin ise, İstiklal Marşı’nın bugüne kadar genellikle kendi tarihsel bağlamı içerisinde değerlendirildiğini vurgularken, “İstiklal Marşı, güncelliğini ve geleceğe dair işlevini koruyan evrensel nitelikte milli bir metindir. İstiklal Marşı, sadece milli mücadele süreci içerisinde anlamlı olan ve o dönemle sınırlı olan bir metin değildir” dedi. Günümüz ve geleceğimizi gerçek değerler üzerine inşa edebilmemiz için mutlaka kendisine dönmemiz gerektiğini belirten Prof. Dr. Çetin, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:


"İstiklal Marşı, hem milli, hem de dini manzumesini mutlaka içselleştirmek ve hayatımızda anlamlı hale getirmek zorundayız. Türk Milleti olarak iki temel metnimizi hep bir ağızdan yüksek sesle söyleriz. Birincisi, Itri’nin bestelediği Tekbir’i bayram namazlarında aynı anda hep bir ağızdan söyleriz. Tekbir, Müslümanlığımızın sembolüdür. Bir de İstiklal Marşımızı. İstiklal Marşı da bizim milli kimliğimizin, Türklüğümüzün sembolüdür. Itri’nin Tekbiri ile Müslüman, Akif’in İstiklal Marşıyla da Türk milletiyiz."


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Tansü ise konuşmasında, "Bizi biz yapan değerlerin en önemlisi şehitlerimizin al kanından rengini alan bayrağımız, bizi bir arada tutan istiklal ve bağımsızlığımızın simgesi olan İstiklal Marşımızdır. Emperyalizme karşı büyük mücadelemizi ve başkaldırımızı anlatan Çanakkale ruhu gibi değerleri her zaman ve her fırsatta ön planda tutacak çalışmalar yapmayı şiar edindik” diye konuştu.


Program sonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür konuşmacı Prof. Dr. Nurullah Çetin’e hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:38
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