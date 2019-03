GAÜN’de Here & Locial Hackathon ve teknoloji zirvesi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TargeT TTO ev sahipliğinde düzenlenen Here & Locial Hackathon ve Teknoloji Zirvesi açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Artık öyle bir çağa geldik ki bilgi aritmetikten çıktı, geometriyi aştı ve şu anda aşırı katmanlaşmış olarak yayılıyor. Yani gelişmeleri neredeyse hiç takip edemiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Gür, “Bir taraftan eğlenceye daha çok zaman ayırmaya çalışan ama eğlence dünyasını sadece bilgisayar kutusunda gören bir gençlik, diğer taraftan bilgi dağarcığını yine internetten tamamlamaya çalışan ‘Biz ezberci bir gençlik değiliz. Bilgi istiyorsak zaten internetin çöplüğünde her zaman bulabiliyoruz. Bize akılcı ve mantıklı aynı zamandafikirleri zorlayacak bir gençlik olarak bakın’ diyen sizler varsınız.’ Kuşak çatışmaları her zaman olur ama kuşak çatışmalarını çatışmadan öte sizin inovatif, girişimci,ruhunuzun birleşmesi olarak görüyorum. O yüzden bu program çok anlamlı” şeklinde konuştu.

"Bilgilendirici projeler hazırlayın"

Prof. Dr. Gür konuşmasında, “Madem gençlik kısa movielerle, sosyal medya ile ve en önemlisi de oynayarak zaman geçirmeyi istiyorsa gençlik olarak size düşen arkadaşlarınıza oynatırken eğitmektir. Onların 45 saniyelik maksimum 1 dakikalık özellikle vinelarda bilgilendirici projeler hazırlamanızdır. Bu da sizin sorumluluğunuz olsun. İşte bugünkü toplantıyı bu açıdan anlamlı görüyorum” diye konuştu. “Türkiye’nin yerli, milli yazılımlarını sizler yapacaksınız” diyerek öğrencilere seslenen Prof. Dr. Gür daha sonra şunları söyledi: “Bir taraftan yazılımlarını yaparken, diğer taraftan ülkemiz açısından riskli gruplarda sizler aynı zamanda karşı siber saldırı olarak da tedbirlerinizi alacaksınız. Oynadığınız bilgisayar oyunlarını oyundan ziyade biraz daha bu amaçla yoğunlaşmış olarak görmek istiyorum. Aydınlık fikirler sizin yapacağınız bu toplantılarda birbirinize aşılayacağınız adrenalin dozuyla ilişkilidir. Size burada vereceğimiz ödüller sadece sembolik bir şeydir. Siz eğer burada iyi yazılım gençlerini yakalayabilirseniz, kabiliyetleri keşfederseniz asıl sizin vermiş olduğunuz en büyük ödül siz bana vermiş olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Gür’ün konuşması sonrasında Yağmur Kent - Head of Marketing @ Cimri.com, Mehmet Emin Sandıklı - New Business Development Specialist @ Turkish Airlines, İlker Demircioğlu - Marketing Communications Professional @ Anadolu Sigorta, Semra Memiş - Business Development &Data Acquisition Manager @ HERE, Uğur Osmanlıoğlu - Corporate Segment Leader @ Amazon Web Services, Oğuzhan Çolak - Yazılım Geliştirme Uzmanı & Gonca Kanat - İnsan Kaynakları Yöneticisi @ Softtech sunumlarıyla öğrencileri teknoloji konusunda bilgilendirdi.

Başarılı öğrenciler ödüllendirilecek

GAÜN İnşaat Mühendisliği Konferans Salonunda Teknoloji Zirvesi ve GAÜN Kampüs içi Kültür Kafe’de 3 gün sürecek olan etkinlikte; Here & Locial Hackathon isimli hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler oluşturmayı teşvik etmek amacıyla 24 saat boyunca sürecek yazılım geliştirme maratonu gerçekleştirilecek. Hackathon’un teması; Mobilite, Akıllı şehirler ve harita deneyiminin oyunlaştırılması olacak. Hackathon’da birinciye10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek. Bu ödüllere ek olarak 1 yıllık inkübasyon ve yatırımcı sunumu imkanı tanınacak.