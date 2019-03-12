0553 313 94 23

GAÜN’de Erasmus+ ve Youthpass sunumu yapıldı

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hukuk Topluluğuna üye öğrencilerin yazdığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Projeleri Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan “Bir Usta Bin Usta” isimli Gençlik Değişimi” projesi kapsamında GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Personellerinden Şeyho Bozkuş tarafından ERASMUS+ ve YOUTHPASS sunumu yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 11:16
GAÜN’de Erasmus+ ve Youthpass sunumu yapıldı

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Hukuk Topluluğuna üye öğrencilerin yazdığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Projeleri Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan “Bir Usta Bin Usta” isimli Gençlik Değişimi” projesi kapsamında GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Personellerinden Şeyho Bozkuş tarafından ERASMUS+ ve YOUTHPASS sunumu yapıldı.


Estonya, Makedonya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti’nden katılımcıların bulunduğu sunumda, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının hatırlanması ve uygulanması için yazılan proje katılımcılarına GAÜN Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda Erasmus+ ve Youthpass Sertifikası sunumu gerçekleştirildi. Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni program olduğunu belirten Şeyho Bozkuş,”Erasmus+ programının bir alt dalı olan Gençlik Değişimi projeleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunan Avrupa Birliği destekli bir programdır” şeklinde konuştu. Youthpass Sertifikası Erasmus+ Gençlik Programı tarafından fonlanan projelerin katılımcılarının projelerde neler yaptıklarını ve neler edindiklerini göstermek için hazırlanan bir araç olduğunu aktaran Bozkuş, Youthpass sertifikası gençlerin katıldıkları projede elde ettikleri beceri ve yeterlikleri tanımlayarak gelecek kariyerleri açısından önemli bir belge niteliği taşıdığını söyledi. Şeyho Bozkuş, “Projenin konusu; son yıllarda artan teknoloji kullanımı ve sosyal yaşamdan uzaklaşarak fazlasıyla sosyal medya kullanma alışkanlığına sahip olması gelecek nesiller üzerinde de etkili olmaktadır. Bu alışkanlıklar Türkiye’de olduğu gibi Avrupa gençlerinin de sahip olduğu davranışlardır ve onları da büyük oranda etkiliyor. Gençlerin çoğu, teknolojinin gelişmesi, makine üretiminin yaygınlaşması neticesinde her şeyin hazır alınması gibi olanakların da artmasıyla sürekli tüketime yöneliyor. En küçük ihtiyaçların bile hazır kullanımına teşvik edilen gençler bir şeyleri üretmeye ve kişisel yeterliklerini artırmaya çaba göstermiyor. Bu durum gittikçe pasifleşmelerine, özgün düşüncelerinin zayıflamasına, sanat dallarına ve bu yönde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin azalmasına, sürekli hazır tüketime yönelip üretimden uzaklaşmalarına yol açıyor. Bu durum zaman içerisinde gençlerin sanat dallarına verdikleri değer ve kültürel miras bilincinin azalmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:16
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstiklal Marşı’nın kabulü Ordu’da coşkuyla kutlandı
    1. İstiklal Marşı’nın kabulü Ordu’da..
    2. Rus askeri kargo gemisi Çanakkale..
    3. Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
    4. Benzine 15 kuruş zam
    5. İZBAN’ın 41’inci istasyonu da hazır
    6. Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı..
    7. Avrupa borsaları
    8. Bahçelievler'de anne ve kızının evde..
    9. Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık..
    10. DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11..
    11. Ülker Halley’e bi halley oldu karadut..
    12. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    13. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    14. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    15. Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    16. Şahin, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’i..
    17. Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
    18. Devrek Ahmet Taner Ortaokulu..
    19. Su pompasında yangın tatbikatı
    20. Hüseyin Aydın Turkcell Yönetim..
    21. Beton direğe çarpan sürücü ağır..
    22. Van Shopping Fest başlıyor
    23. Acun Ilıcalı'dan Tv 8 açıklaması:..
    24. Boyner'in aktif spor ve jean..
    25. "10 Numara Yağ" operasyonu: 21 gözaltı
    26. TİKA, Acil Tıp Kapasite Artırma..
    27. Türk Telekom’dan sosyal proje
    28. Banka kredisiyle aldığı tabanca milli..
    29. Hırsızlıklara karşı videolu uyarı
    30. Çanakkale’de 36 mülteci yakalandı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!