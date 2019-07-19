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GAÜN’de engelli personeller için tanıtım toplantısı düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi’nde görev yapan engelli personel için, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası tarafından eğitim toplantısı düzenlendi.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:45
GAÜN’de engelli personeller için tanıtım toplantısı düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi’nde görev yapan engelli personel için, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası tarafından eğitim toplantısı düzenlendi.


GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu, sendikal faaliyetleri yönetim olarak önemsediklerini belirterek, “Sivil toplumun olmadığı, gelişmediği, işlevsel olmadığı yerde demokratik sistemlerin oturması ve işlevsel olması düşünülemez. Dolayısıyla bütün sendikalar da bu bağlamda sivil toplum örgütlenmesi açığını dolduran önemli çalışmalar yapıyor. Bu önemli sendikal faaliyetlerin içerisinde engellileri hedef alan ve hedef kitlesini engellilerden belirleyen sendikal faaliyette bu oranda önemli bir çalışma” dedi.


"Bu faaliyeti yönetim olarak önemsiyoruz"


Gaziantep Üniversitesi’nde 50 civarında engelli kadrosuyla adanmış, engelli olarak görev yapan personelin olduğunu kaydeden Eminoğlu, “Sendika çalışmalarının temel işlevi; çalıştığınız kurumda daha hızlı sosyalleşebilmenizi, çevre edinmenizi, kurum kültürünü ve kurum anlayışını daha hızlı kavrayabilmenizi sağlayan bir imkan sunar. Ortak problemlere sahip insanların biraraya gelerek, birlikte adım atmaları problemlerini çözme hususunda ciddi katkı sağlar. Bu bağlamda herhangi bir sendikada kendinizi ifade etmeniz çok önemlidir. Davet edildiğinizde katılmanız, fikrinizi söylemeniz, katılımcı bir irade göstermeniz de bu oranda size katkı sağlayacaktır. Bizim sizin sosyal hayatınızla, gündelik yaşamınızla ilgili idari olarak fark edemediğimiz bir takım konuları güçlü bir şekilde bize iletmenize vesile olur. Biz de hızlı bir şekilde bunun çözümünü ararız. Bu faaliyeti yönetim olarak önemsiyoruz “ şeklinde konuştu.


Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici ile Eğitim ve Sosyal İşler Başkanı Yusuf Çağrı Ceylan tarafından engelli personellere sendika çalışmaları hakkında bilgi vererek, karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Sosyal İşler Başkanı Yusuf Çağrı Ceylan, aile yapısından dolayı sendika çalışmalarında yer almanın bir ihtiyaç olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “Yaklaşık bir yıldır bu alanda çalışmalar yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz camiaya hizmet etmeye, projeler geliştirmeye hak temelli bir savunuculuk hizmeti sunmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:45
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