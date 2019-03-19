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GAÜN’de Çanakkale Zaferi anısına konser

Çanakkale Deniz Zaferinin 104.

19 Mart 2019 Salı 11:23
GAÜN’de Çanakkale Zaferi anısına konser

Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ‘Türkülerle Çanakkale Zaferi’ Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’ni dolduran binlerce kişi tarafından beğeniyle izlendi.


Konserin açılışında GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hüseyin Yılmaz tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı, Hoş Gelişler Ola, Mehter Marşı gibi Çanakkale Zaferi’ni anlatan halk müziği eserlerinin seslendirildiği konserde, mini filmler ve gösterilen fotoğraflar katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.


Öğretim Elemanı Dr. Hakan Tatyüz’e ve ekibe gecenin anısına çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, konseri dinlerken oldukça duygulandığını belirtirken, “Konservatuvar ekibimize bu muhteşem geceyi bizlere yaşattıkları için teşekkür ederim” dedi.


110 kişiden oluşan dev bir ekip ile bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen GAÜN ÖğretimElemanı Dr. Hakan Tatyüz ise, “Türk milletinin en büyük kurtuluş destanlarından birini yazan en şerefli kahramanları yad ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konserden sonra katılımcılar GAÜN Plastik Sanatlar Topluluğu tarafından hazırlanan “Çanakkale Zaferinde Kadınların Rolü” adlı yağlı boya sergisi ve canlı heykel gösterisini gezdi.


Genel Sanat Yönetmenliğini Öğretim Elemanı Dr. Hakan Tatyüz’ün üstlendiği konser programına GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali GÜr, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör danışmanları Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Fahri Çepik, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:23
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