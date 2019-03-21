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GAÜN’de Çanakkale konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda Çanakkale Zaferi’nin 104.

21 Mart 2019 Perşembe 12:26
GAÜN’de Çanakkale konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Osmaniye 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Dr. Suat Önal tarafından “Çanakkale Ruhu, Milli İrade ve Gençlik” konferansı verildi.


Yüksekokul Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında Dr. Suat Önal, “Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 104 yıl geçti. Bugün bu zafer Türkiye’nin her bölgesinde kahramanlıklarıyla hatırlanıyor ve anılıyor. Çanakkale Zaferi, umudun, azmin ve inancın simgesidir. Çanakkale ruhu birlik ve beraberliğin gücünün gösterisidir” dedi.Dr. Önal, Çanakkale Zaferi’nin yalnızca askeri bir mücadele olmadığını, bu topraklarda buna benzer mücadelelerin hep yaşanmış olduğunu belirterek, son olarak yakın geçmişte, 15 Temmuz 2016’da milletimizin, vatan sevgisi, cesaret ve azmini ortaya koyarak yüzyılın ihaneti olarak kabul edilen hain teşebbüse karşı bir destan yazıldığını vurguladı. Dr. Önal, “Ellerinde silahları olmayan milletimiz, tıpkı Çanakkale mücadelesinde olduğu gibi ilahi güçten destek alarak vatanı için canını feda etmiştir” diyerek, ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için Çanakkale ruhuna ihtiyacımızın olduğunu ve gençlere bu ruhun aşılanması gerektiğini söyledi.


Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Yöneticileri ve Üyelerinin yanı sıra Yüksekokul idari, akademik personeli ve öğrencilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Dr. Suat Önal’a GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz tarafından plaket verildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:26
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