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GAÜN’de 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu gerçekleştirilecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 13.

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
GAÜN’de 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu gerçekleştirilecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Uluslararası Siyaset Güvenlik Stratejileri ve Kamu Yönetimi Politikaları ana temasıyla 18-20 Nisan 2019 tarihlerinde GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.


Sempozyuma yurt dışından dokuz, Türkiye’den 95 farklı üniversite ile Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisinden 46 profesör, 44 doçent, 116 doktor öğretim üyesi, 42 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile kamu kurum kuruluşları ve özel sektörden 89 araştırmacı bildiri ile katılacak. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde icra edilecek olan KAYSEM13’ün açılışı 18 Nisan 2019 saat 10.00 da Mavera Kongre ve Sanat Merkezi ana salonda yapılacak. Açılış oturumunda kent ve güvenlik, çevre ve güvenlik, göç ve güvenlik ile uluslararası güvenlik konuları ele alınacak.


Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanlığını Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe’nin yaptığı etkinliğin açılış oturumu sonrasında iki gün boyunca, 6 ayrı salonda “Enerji ve Güvenlik”, “E-Devlet ve Güvenlik”, “Kamu Politikaları”, “Çevre ve Güvenlik”, “Yönetim, Siyaset ve Güvenlik”, “Kent Güvenliği”, “Sağlık Politikası”, “Kamu Yönetiminde Güvenlik Yapılanması”, “Afet Yönetimi ve Güvenlik”, Terör Örgütleri İle Mücadele”, “İktidar ve Güvenlik”, “Bilgi Güvenliği”, Siber Güvenlik”, “Göç ve Güvenlik”, Kadın ve Güvenlik”, “Uluslararası Güvenlik”, “Yerel Yönetimler”, Avrupa Birliği ve Güvenlik”, “Genel Kolluk”, Hukuki Normlar ve Güvenlik”, “Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Güvenlik”, Gıda Güvenliği”, “Ekonomi ve Güvenlik”, “Temel Haklar ve Hürriyetler ve Güvenlik”, ana başlıklarında 48 oturum yapılarak 290 bildiri tartışılacak.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 15:02
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