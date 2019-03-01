GAÜN Veteriner bölümü öğrencileri sahaya indi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri, İslahiye Kozdere Mahallesi’nde yer alan inek çiftliğine teknik gezi düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri, İslahiye Kozdere Mahallesi’nde yer alan inek çiftliğine teknik gezi düzenledi.

GAÜN Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Ali Bal ve Öğr. Gör. İzzettin Güler’in koordinatörlüğünde öğrenciler, sığırlarda genel muayene ilkeleri (inspeksiyon, oskültasyon, palpasyon), kan alma ve rektalmuayene konularında uygulama fırsatı buldu.

GAÜN Veterinerlik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Ali Bal, öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ‘Temel Laboratuvar Uygulamaları II’ dersi kapsamında dönem boyunca bölgede bulunan hayvan çiftliklerine teknik gezi düzenleyerek öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

GAÜN İslahiye İMYO Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H.Ahmet Deveciise,“Öğrencilerimizin sahaya hazırlanmasında teknik gezi ve uygulamalar çok önemli. Bu nedenle hocalarımız öğrencileri bölgede bulunan çiftliklere götürerek öğrencilerin bilgi ve deneyimlerine büyük katkı sağlıyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.