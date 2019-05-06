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GAÜN Oğuzeli MYO’dan ÇİMKO’ya teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri Öğr.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01
GAÜN Oğuzeli MYO’dan ÇİMKO’ya teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir koordinatörlüğünde, iş sağlığı güvenliği sektör uygulamalarını yerinde görmek üzere Türk çimento sektörünün öncü kuruluşlarından ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi A.Ş’ye teknik gezi gerçekleştirildi.


Teknik gezi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Sanko Holding İSG Müdürü Suat Tümay, iş sağlığı ve güvenliğinde inovasyonun önemini değinerek, “Çimento sektöründe tabiatı gereği risklerin tümü mevcut, bu anlamda işimizde hataya toleransımız yok. İş kazalarının takibinin yanı sıra kilo kontrolü, sigara bırakma eğitimleri, diabet takibi gibi, çalışanlarımızın sağlığının iyileştirilmesi için eğitimlerimizde sürekliliği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.


ÇİMKO İSG Müdürü Zorer ise, “Yenilenmezsek yenileceğimizin bilincinde olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde davranış odaklı müdahale teknikleri, iyi uygulamaların en yakın takipçisiyiz” dedi.


ÇİMKO çalışanlarına teşekkür eden GAÜN Öğretim Görevlisi Derya Çevik Taşdemir, “Öğrenilen teorik bilgilerin, saha uygulamalarıyla pekiştirmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması açısından yerinde uygulamaların rolü yadsınamaz. Güvenlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz şu günlerde, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde üniversite-sanayi işbirliği bu açıdan çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla yapmış olduğumuz bu teknik gezi dolayısıyla ÇİMKO yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


Teknik gezide saha uygulamalarının yanı sıra işyerlerinde iş kazaları, denetimler, tozla mücadele, kişisel koruyucu donanım, iş kazaları, meslek hastalıkları gibi konuların üzerine istişare yapıldı. İş sağlığı güvenliği üzerine yapılan söyleşinin ardından, ÇİMKO İSG uzmanı Selim Kurt eşliğinde saha uygulamaları yerinde görüldü.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01
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