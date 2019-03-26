0553 313 94 23

Gaün öğrencilerine akademik kariyer yol haritası konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.

26 Mart 2019 Salı 16:27
Gaün öğrencilerine akademik kariyer yol haritası konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban ve İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. üyesi Muhyettin İğde’nin konuşmacı olduğu, Akademik Kariyer Yol Haritası konferansı öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi.


GAÜN İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen konferansın ilk bölümünde, İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Tuba Erkut, yüksek lisansa başvuru yapmak ve araştırma görevlisi olmak için gerekli koşullar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Daha sonra ise, Prof. Dr. Emine Koban ve Dr. Öğretim Üyesi Muhyettin İğde‘Bir yaşamdan yola çıkarak’başlığında birlikte yaptıkları sunumda, kendi yaşamlarından verdikleri örnekler ile akademik kariyer planı yaparken öğrencilerin dikkat etmeleri gereken noktaları samimi bir ortamda öğrencilerle paylaştı.


Prof. Dr. Koban ise, öğrencilerin mezuniyet aşamasına geldikleri zaman gelecek planlarına ilişkin olarak cevap bulmaya çalıştığı pek çok soru olduğunu belirterek, bu sorulardan bazılarının, ‘Bundan sonraki süreçte kamu kurumları, ya da özel sektör kurumlarında mı çalışsam, yoksa akademik yaşama mı yönelsem? Yüksek lisans ve doktora sürecini akademisyenlik dışında bir başka işte çalışırken de yapabilir miyim? Akademisyenlik hedefliyorum ama başarabilir miyim? Sahip olduğum bilgilerle bu konuda yeterli miyim? Girmem gereken sınavlara yönelik nasıl hazırlanmalıyım ve neler yapmalıyım? Akademisyenlikte uzun bir eğitim süreci beni bekliyor, o kadar yıl daha eğitim hayatına devam edebilir miyim?’ şeklinde olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Koban ve Dr. Öğretim Üyesi İğde konuşmalarında, akademisyenliğin ilk aşaması olan araştırma görevliliğine hazırlık sürecinden, daha sonraki aşamalar olan yüksek lisans, doktora ve doçentlik sürecinde başarılı olmak için neler yapmaları gerektiği ve akademisyenlerin temel sorumluluklarının neler olduğu hakkında da bilgilendirme yaparak,öğrencilere başarıya ulaşmaları için “Sen Doğru Olanı En İyi Şekilde Yap” yaklaşımını bir yaşam ilkesi olarak benimsemeleri gerektiğini ifade etti.


Konferansta ayrıca İlahiyat Fakültesi Dekan YardımcısıDr. Öğretim Üyesi Okan Bağcı, Hukuk Fakültesinden Araştırma Görevlisi Duygu Dağlıoğlu ve Arş Gör. Buket Deniz, akademik kariyere nasıl başladıklarıyla ilgili olarak paylaşımlarda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:27
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütüphaneler Haftası
    1. Kütüphaneler Haftası
    2. Isparta Belediyesi’nden Sermet’e 50..
    3. Fransız firması İngiltere’ye hava yolu..
    4. Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
    5. Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı..
    6. "Şimdi bizden intikam almaya..
    7. Türkiye'yi taklit eden Avrupa da o..
    8. "Siyaseten sağ kalan tek kadın..
    9. Mehmet Aydın tavuk çiftliğine..
    10. Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı
    11. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    12. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    13. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    14. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    15. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    16. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    17. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    18. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    19. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    20. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    21. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    22. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    23. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    24. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    25. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    26. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    27. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    28. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    29. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    30. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı