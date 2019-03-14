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GAÜN öğrencilerinden teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programları öğrencileri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisine gerçekleştirilen teknik geziye katıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:11
GAÜN öğrencilerinden teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programları öğrencileri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisine gerçekleştirilen teknik geziye katıldı.

 

GAÜN Öğr. Gör. İsmail Karalı ve Öğr. Gör. Özge Düren gözetiminde gerçekleştirilen gezide, Proje Müdürü Serkan Kılıç tarafından üretim tesisi hakkında teknik anlatım gerçekleştirildikten sonra geziye katılan öğrencileri tesis hakkında bilgilendirdi. Teknik gezide Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde almış oldukları “Alternatif Enerji Sistemleri” ve “Enerji Yönetimi” derslerinde edindikleri bilgileri pekiştirme imkanı da buldular.

 

Ayrıca öğrenciler tarafından çalışma prensibi en merak edilen parça olan “Kojen” ünitesine gidilerek yerinde görme fırsatı yakaladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:11
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