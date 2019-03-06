GAÜN öğrencileri 300 fidan dikti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Yerleşkesine Nizip Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde “Toplumsal Duyarlılık Projesi” dersi kapsamında 300 adet fidan dikildi.

Fidan dikimi etkinliğine Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özkan Akman, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bozbayındır, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muradiye Nacak, Prof. Dr. Sibel Oğuzkan Balcı, Doç. Dr. Can Demirel, Dr. Öğr. Üyesi GülperNacarkahya, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof.Dr. Emel Şahin ile idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik hakkında konuşan GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Akman, ağaç dikmenin birçok faydasının olduğunu belirterek, ormanların insanlar için eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmeleri bakımından önemli olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Akman, ormanların sakin ortamı, suyu, havası, görüntüleri ile insanları etkilediğini, bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde önemli rolü olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Akman sözlerinin devamında, ağaç dikerek hem dini, hem milli hem de toplumsal sorumluluk bilincini öğrencilerde oluşturarak Nizip yerleşkesinde yer alan boş alanların ağaçlandırarak yerleşkenin yeşil bir görünüme kavuşmasını sağlandığını aktardı. Bu amaçla GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve hocalarının katılımı ile yaklaşık 300 fidanın toprakla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

Ormanların her zaman ihtiyaç duyulan yakacak ve ham madde kaynağı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Akman, “Çiçek, tohum, kozalak ile çakıl, kum ve ham madde kaynaklarının bir kısmı ormanlardan elde ediliyor. Ormanlar, hayvanlar ve bitkiler için doğal bir su kaynağıdır. Kar ve yağmur biçimindeki yağışları kökleri, gövdeleri, dalları ve yaprakları ile tutarak sellerin olmasını önler. Yerleşim alanlarındaki gürültü ve hava kirliliğini önlemesi ile insan sağlığı açısından önemi büyüktür. Ormanların insan sağlığı üzerindeki olumlu yararları sebebiyle özellikle kentlerde ormanlar yetiştirilmektedir” diye konuştu.