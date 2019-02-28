0553 313 94 23

GAÜN Moda ve Tekstil Tasarım öğrencileri eserlerini sergiledi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 4.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:39
GAÜN Moda ve Tekstil Tasarım öğrencileri eserlerini sergiledi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan ’’Döngü’’ adlı serginin açılışı yapıldı.


GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Gaziantep Üniversitesi olarak sanat ve sanatçıya her zaman destek verdik ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, üretken bir üniversite ve fakültenin içerisinde yer almanın keyif verici olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, “Sanat dünyasına nitelikli öğrenci yetiştiriyoruz. Sergi, 3 farklı ekolün sentezi ile tasarlanmış. Emeği geçen tüm hocalara ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh ise katılımcılara teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.


GAÜN Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin bir dönem boyunca Doç.Dr. Nazan Kalebek ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Özdemir danışmanlığında hazırlanan 32 eser, 28 Şubat 2019 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:39
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜMSİAD Konya Şubesinde yeni yönetim göreve başladı
    1. TÜMSİAD Konya Şubesinde yeni yönetim..
    2. Karşıyaka’da "2. Felsefe Günleri"..
    3. Premier Lig maç saatleri puan durumu..
    4. Nazilli Belediyesi vatandaşın yüzünü..
    5. "Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar..
    6. "Üsküdar Vapuru" faciasının 61. yılı
    7. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    8. Argela’dan 5G altyapılarına yönelik..
    9. Siirt’te mazgal ve rögarlar..
    10. Vali duyurdu: Keneviri hem üreteceğiz..
    11. Myanmar hükümetine Arakan'a yardım..
    12. ABD Ticari Temsilcisi Lighthizer:..
    13. Döviz kurları
    14. TAMP Tatbikatı Planlama Toplantısı..
    15. Egeli ihracatçılar 2019’u Çin yılı..
    16. Torbalı’daki Özbey’in yol sorununa..
    17. Kontrol çıkan araç istinat duvarında..
    18. "Bağdadi Enbar'da" iddiası
    19. Antalya-Konya karayolunda kar yağışı..
    20. Kütahya tarımına 19,5 milyon TL hibe
    21. Kadın öğretmene tokatlı saldırı..
    22. Heyelan bölgesinde bilimsel çalışmalar..
    23. Hisarcık’ta, sağlık personelinden..
    24. FETÖ itirafçısı kadın açıkladı!..
    25. Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı..
    26. Kadınlardan giyim kursuna yoğun ilgi
    27. Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı..
    28. Ömer Günel; “Turizm kenti Kuşadası..
    29. Bağcılar’da ’28 Şubat Postmodern..
    30. İçişleri Bakanı Soylu kanaat..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek