GAÜN, İTÜ’de proje tanıttı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından yürütülen ve Erasmus Plus alanındaki tek yükseköğretim projesi olan Timeline Travel Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama Projesi’nin tanıtımı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki yıl önce “Zamandizin Yolculuğu Başlıyor” sloganıyla yola çıkan ve Gaziantep Üniversitesi’ni AB projeleri alanında gurur verici bir noktaya taşıyan proje, geçtiğimiz günlerde İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen çoğaltıcı etkinlikle geniş kitlelere ulaştı. Türkiye ve yurtdışından yüze yakın akademisyen ve öğrencinin katıldığı etkinlikte, proje aralarında mimar, iç mimar, şehir plancısı, mimarlık tarihçisi, sanat tarihçisi ve tarihçilerin de olduğu büyük bir topluluğa tanıtıldı. Bu etkinlik sayesinde projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yeni işbirliklerinin de yolu açılmış oldu.

Proje Koordinatörü ve GAÜN Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş’in açılış sunumuyla başlayan etkinlikte, mimarlık tarihini daha keyifli ve kolay öğrenilir hale getirmeyi amaçlayan projenin çıktıları kamuoyuyla paylaşıldı. Proje ortaklarından Yeditepe Üniversitesi ekibinin uygulamalı olarak anlattığı Timeline Travel Aracı’nın ardından, GAÜN Mimarlık Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Ayşen Boğaziçi Yakut, Timeline Travel e-Öğrenme Platformu’nun kullanımını, Dr. Öğretim. Üyesi Esra Demircioğlu ise projenin şehircilik alanına uyarlanmasını Gaziantep şehri üzerinden gösterdi. Proje Koordinatörü Özgüleş, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başarıyla yürütülen test derslerinin sonuçlarını paylaştı ve Timeline Travel kullanan öğrencilerin, sadece yüz yüze derslere devam eden öğrencilere kıyasla yüzde 29’a varan oranlarda daha başarılı olduğunu açıkladı.

Müthiş bir proje

Özgüleş, “İstanbul, Roma, Bursa, Ravenna gibi şehirlerin yapılarını bir harita ve kronoloji üzerinde gösteren Timeline Travel Aracı, tarihi şehirlerin geçmişine anıtsal yapılar üzerinden yolculuk yapmak isteyenlerin çok seveceği bir web sitesidir. Amacımız öğrenmenin kolaylaşması için verinin görselleştirilmesi. Ayrıca bu projenin turizm alanında da ciddi bir uygulama potansiyeli bulunuyor ve bu doğrultuda önümüzdeki aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerle ve Gaziantep Mimarlar Odası gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği görüşmelerine başlayacağız” şeklinde konuştu.

Tüm üniversiteler yararlanabilecek"

Herkesin erişimine açık Timeline Travel e-Öğrenme Platformu’nun sadece GAÜN Mimarlık Fakültesi’nin değil, tüm üniversitenin öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin kullanımına hazır olduğunu söyleyen Özgüleş, “Eğitim alanında hızla ilerleyen dijitalleşme, e-öğrenme derslerinin klasik derslerin yerini almaya başlayacağını gösteriyor. Biz de projemizde mimarlık tarihi dersleri için yeni bir müfredat oluşturduk, zengin bir içerik hazırladık ve geliştirilen e-öğrenme platformuna bu içeriği entegre ettik. Başka bölümlerden hocalarımız da kendi derslerini bu sistem üzerinden e-öğrenme derslerine çevirebilir, öğrencilerini bu e-öğrenme sistemini kullanmaya yönlendirebilir” dedi.

"Sosyal medyadan da izlenebilecek"

Projenin diğer iki çoğaltıcı etkinliği aynı zamanda proje ortağı üniversitelerden İtalya’daki Bologna Üniversitesi ve Polonya’daki Lodz Beşeri ve Ekonomik Bilimler Üniversitesi’nde ayrı ayrı gerçekleştirildi. Bu etkinlikler hakkında daha detaylı bilgi, proje çıktıları ve proje ekibi hakkında ayrıntılar için projenin web sayfasını http://timelinetravelproject.gantep.edu.tr/ linkinden ziyaret edilebiliyor. Ayrıca, proje ile soru ve öneriler ile katkılar da [email protected] adresine e-posta gönderebilerek sağlanabilecek. Proje, Instagram: timelinetravelproject, YouTube: Timeline Travel Project, Twitter: timelinetravelP, facebook: timelinetravelproject sosyal medya adreslerinden de takip edilebilecek.