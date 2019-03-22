GAÜN Hastanesinde yangın tatbikatı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde olası yangınlara karşı tatbikat gerçekleştirildi.

GAÜN Hastanesi Başhekimliği tarafından her yıl rutin periyotlarla düzenlenen ve afet planı kapsamında oluşturulan yangın tatbikatı bu yıl daha kapsamlı yapıldı. Senaryo gereği hastanede görevli personellerden oluşan bir ekibin oluşturulduğu tatbikatta ulaşılması zor bir bölge seçildi. Yangın çıktığının fark edilmesiyle başlayan tatbikatta mahsur kalan hastalar sedye yardımıyla tahliye edildi ve yangına başarılı bir şekilde müdahale edildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin tarafından, tüm olumsuzluklara önceden hazır olabilmek amacıyla bu tür eğitim ve tatbikatlara devam edileceğinin vurgulandığı ve gerçek bir yangın simülasyonun oluşturulduğu tatbikat herhangi bir tehlike yaşanmadan başarıyla son buldu.