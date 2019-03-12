GAÜN Hastanesi’nde ATUDER Travma sempozyumu açılışı gerçekleşti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen “ATUDER Travma Sempozyumu” açılışı GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryum Salonu’nda gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep’in dinamik bir şehir olduğunu belirterek, gerek iç ve dış göçleriyle gerekse sanatsal, sportif ve bilimsel aktiviteleriyle her zaman öncü olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gür, sadece 2018 yılında Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde sportif, bilimsel, kongre, sempozyum, panel ve sanatsal anlamda 531 çalışma yapıldığını, bunun da Gaziantep’in kültürel zenginliği olduğu vurgusunu yaptı.

“GAÜN Hastanesi Türkiye’de borcu olmayan iki üniversiteden birisi”

GAÜN Hastanesi’nden övgü ile bahseden Rektör Prof. Dr. Gür, hastane olarak bu konuda iddialı olduklarını ifade ederek, “Şuanda kendi ayakları üzerinde duran, herhangi bir borçlanması olmayan, Türkiye’deki üniversite hastaneleri içerisinde iki hastaneden birisi biziz. Bununla iftihar ediyoruz. Tabi ki bu o kadar kolay olmuyor. İyi bir bilim üreteceksiniz, hasta memnuniyeti olacak, aynı zamanda mahir hocalarınızı tutacaksınız. O da yetmeyecek bunu da toplumla paylaşacaksınız. Siz alan açacaksınız, hocalarınız hizmet sunacak ve böylece sizin hastaneniz kazanırken, hocalarınız da hafta sonu gece de dahil olmak üzere mesai sonraları gelip ameliyat yapacaklar. Bu bizi ileriye taşıyor. Sadece hastanenin iyi olması yetmiyor üniversitenin tüm global olarak da kalitesinin iyi olması gerekiyor” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi operasyonlarda GAÜN Hastanesi’nin teşkilatlı alt yapısı ve güçlü kadrosunu arkasında hissettikleri için Genel Kurmay Başkanlığımız her zaman emin adımlarla ilerlediklerini ve bize teşekkürlerini bildirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“İlk ve acil yardım bölümü ile bu alana katkımızı sürdürüyoruz”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü Temsilen Prof. Dr. Ayla Yaman, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak acil tıp alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Yaman, “İki yıllık bir ilk ve acil yardım bölümümüz var. Bu alanda da önemli bir eksiği kapattığımızı düşünüyorum. Acil tıp alanında tabi ki hekimlerin olduğu kadar diğer sağlık meslek mensuplarının da önemli rol ve sorumlulukları var. Bu alanda biz de Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ilk ve acil yardım bölümü ile bu alana katkı vermeyi sürdürüyoruz. Tabi ki diğer sağlık ile ilgili alanlarımızda yine bu şekilde katkılarını sürdürüyorlar” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Yaman konuşmasının devamında travma sonrası acil bakım, acil yardım ve acil tedavinin son derece önemli, hayat kurtarıcı özelliklere sahip olduğunu, bu alanda bir rehabilitasyon merkezi açtıklarını ve kısaca süre sonra hizmete sunulacağını belirtti.

“Acil tıp ihracatı yapıyoruz”

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Gaziantep’in acil tıp açısından çok farklı bir şehir olduğunu belirterek, acil tıp tarihine Gaziantep’in adını altın harflerle yazdırdığını vurguladı. Prof. Dr. Cander, konuşmasının devamında ATUDER’in çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Cander şunları söyledi, “Acil tıp ihracatı yapıyoruz. Her zaman söylüyorum beyaz eşya ihracatı her yerde yaparsınız ama bilim ihracatı yapmazsanız insanları yönetemezsiniz. Bu yüzden ülke olarak Osmanlı’nın gelişme döneminde olduğu gibi bilim ihracatına yönelmemiz lazım. Bilim ihracatı yaparsan para ile birlikte insan kazanırsın. İşte biz acil tıpta bunu yakalıyoruz.”

“Çalışanlarımızla gurur duyuyorum”

GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen ise, günümüzde travma hastalarının gittikçe artığını söyleyerek, “Artık çok hareketli bir toplumuz, trafik çok sıkışık ve ortalama yaşam süresi de arttı. Acil tıp çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Dahili tıbbın mı cerrahi tıbbın mı altındadır bu konuda YÖK’ten gelen yazılarla bizim kayıtlarımızda bir tutarsızlık yok. YÖK’ten gelen yazıda ‘İlk ve Acil Yardım’ diye geçiyor, bizde ‘Acil Tıp Anabilim Dalı’ diye geçiyor. Bu toplantıyı düzenleyen meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, ATUDER Genel Sekreteri Prof. Dr. Behçet Al da,“Türkiye’de 2018 yılında 452 milyon insan hastanelere gitmiş. Bunun 139 milyonu acil servislere gitmiş. Bu çok büyük bir trajedi, büyük bir travma. Bu açıdan dolayı travma servisimize, yan dallara ihtiyacımız var. Hocalarımız bizi anlıyor ve o nedenle ihtiyaçlarımıza cevap veriyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında katılımcılar için hazırlanan hediye çekilişiyle açılış programı sona erdi.