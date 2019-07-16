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GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunları diplomalarını aldı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:52
GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunları diplomalarını aldı.


Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Diplomanızı aldığınız zaman farklı hatıralarla birlikte buradan mutlu olarak ayrılın ve Gaziantep Üniversitesi’nin kimliğini, marka değerini etik ve ahlak kurallarına uyarak işlerinizi yaparken mesleğinizi icra ederken lütfen unutmayın; Gaziantep Üniversitesi’nden mezuniyet bir ayrıcalıktır” dedi.


Diş Hekimliği Fakültesi’nin 6.dönem mezunlarını verdiğini belirten Prof. Dr. Ali Gür, “Nispeten genç bir fakülte. Ama bu kadar genç olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere bu bölgenin tümüne hizmet veriyor. Çok yoğun çalışmalarla, kaliteli hizmet üreten akademik kadrosuyla güçlenen bir fakülteden mezun oluyorsunuz. Her gittiğiniz yerde Gaziantep Üniversitesi’ni hatırlayın. Umuyorum ki sizlerin bir kısmı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını kazanarak bizlerle birlikte çalışma fırsatı bulacaksınız. Bu konuda da iyi çalışarak tekrar bize kazanmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.


“Vatanını seven, iyi birer hekim olun”


Prof. Dr. Gür konuşmasına şöyle devam etti, “İnsanlar okurlar, meslek sahibi olurlar ama vatan müdafaası aynı zamanda ikbal ve istikbalini koruma sevdası inancıyla birlikte bu milletle bir arada bulunmak apayrı bir şeydir. İşte bu üniversite sadece size diplomayı vermiyor aynı zamanda etik ahlaki kurallarla birlikte inancınızla bağlı olarak vatanınızı müdafaa etmeyi ve size ihtiyaç duyulduğu zaman da her an vatanınızın arkasında olmayı öğretti. İşte 15 Temmuz gibi milletin kendi müdafaasıyla hakkını hukukunu koruyup vatanına sahip çıktığı bir döneme geldik. İnanıyorum ki ihtiyaç olduğu zaman sizler de meydanlarda olacaksınızdır. Onun için sizlerden vatanını seven iyi birer hekim olmanızı istiyorum. Bütün anne babalara böyle evlat yetiştirdikleri için hocalarıma mezuniyet aşamasına getirip meslek sahibi ettikleri için ve öğrencilerime bu mutlu günde mezuniyetlerini alıp topluma hayırlı evlatlar oldukları için teşekkür ediyorum”.


"Değişim ve yeniliklere açık olun"


Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas da konuşmasında, “Eğitim, bilim ve insan sağlığına hizmet veren pırıl pırıl gençlerimizi yarınlara hazırlamaya çalıştık. Mezunlarımızın en güçlüleri bilgiyle teknik ve toplumsal sorunları profesyonel çözümler üretmek için yeterli donanımlara sahip olmalarıdır. Mezunlarımız bu bilgi ve beceriyle çalışacakları kurumda görev yapacaklar. Sadece çalıştıkları kurumda değil profesyonel yaşamlarını ve çevrelerini değiştirecek, dönüştürecek ve yenileştirecekler. Onlardan beklentimiz değişime ve yeniliklere açık, öğrenmeye hevesli olmaları, yardımlaşmayı mesleki ve etik değerleri yüceltmeleridir” şeklinde konuştu.


Dönem birincisi Diş Hekimi Halil İbrahim Yula da, “Ülkemizin dört bir yanından heyecanla, umutla insanlara yardım etme idealleriyle toplandığımız fakültemiz bizlerin ömür boyu sürdüreceği hekimlik temellerini inşa ettiğimiz başlangıç noktamız oldu” diye konuştu.


63 pırıl pırıl diş hekimi


Konuşmaların sonrasında Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas birlikte dönem birincisi Diş Hekimi Halil İbrahim Yula’ya diploma ve ödüllerini vererek, kütüğe plaketini çaktırdı.


Dönem ikincisi Diş Hekimi Göksel Akça ve dönem üçüncüsü Diş Hekimi Behice Deveci’ye diplomaları GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp tarafından verildi. Programın devamında Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından 63 mezun öğrenciye diplomaları verildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:52
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