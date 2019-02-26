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GAÜN’ de bu bir mühendislik konferansı değildir söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Endüstri ve Araştırmalar Topluluğu öğrencileri tarafından Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Bu Bir Mühendislik Konferansı Değildir" konulu söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

26 Şubat 2019 Salı 14:06
GAÜN’ de bu bir mühendislik konferansı değildir söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Endüstri ve Araştırmalar Topluluğu öğrencileri tarafından Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Bu Bir Mühendislik Konferansı Değildir" konulu söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu ve Nilayen Sanat Kurucusu Nilay Gündüz öğrencilere kendi hayatlarından da örnekler vererek, başarıya giden yolda azim ve istikrarın önemine işaret etti. 11 Yaşında tiyatro serüveninin başladığını belirten Orhan Uslu şu ifadelerde bulundu:


“Sanat olmasaydı ne okul okuyabilirdim ne de kendimi geliştirebilirdim. Sanat beni toparladı. Hayata karşı, gelecek adına ne istiyorum bunları sorgulamamı sağladı. O yüzden biz de gençlerimize, çocuklarımıza sanata yöneltmek için çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu olarak belediyelerimizle, üniversitelerimizle beraber yaptığımız ortak projelerle, çalışmalarla beraber gençlerimizi sanata kazandırmaya bunun yanında da şehrimizi sevdirmeye çalışıyoruz. Gaziantep ilgili bilinmeyen çok şey var bunları gün yüzüne çıkartmaya; geleneklerimiz, göreneklerimiz kültürümüz bunları gençlere aşılamaya çalışıyoruz.”


"Azimli ve kararlı olun"


Nilayen Sanat Kurucusu Nilay Gündüz de hayat, şartlar, koşullar ne getirirse getirsin her zaman insanın kendinden başlayarak inançlı, istikrarlı, azimli ve kararlı olduğu sürece başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurguladı. Gündüz konuşmasının devamında, “Çok erken yaşta iş hayatına atıldığım için bu işi mektepli olarak değil alaylı olarak bütün zorluklarını yaşayarak geldim. Sıfırdan başlayıp ve sıfırdan hiç olmayan bir sanatı ortaya koymuş birisiyim. Aynı zamanda bu sanatı meslek olarak da kazandırmış durumdayım. Tarımsal atıkları bir markaya, Nilayen Sanatı diye bir sanata dönüştürdüm. Nilayenin kelime anlamında da olduğu gibi birleşim noktası demek yani bu bir birleştirme sanatı. Yaptığım iş; atıkları sanatla ve meslekle buluşturma sanatı. Bunu gençlerle tanıştırmak istedim çünkü hayata dair her zaman insanların iniş çıkışları vardır ama her inişin bir çıkış olduğunu gösterebilmek ve yön vermek adına burada bir takım küçük de olsa mesajlarla dikkat çekmeye çalıştım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:06
  1. sanat
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