GAÜN ’Bahar Şenliği’nde gece yolcuları rüzgarı esti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında GAÜN yeni meydanda Türk Rock Müziği’nin yıldız topluluğu Gece Yolcuları hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Gece Yolcuları’nın gerçekleştirdiği muhteşem konser ile sona erdi. Unut Beni, Pişmanım, Neden, Ölümde Var, Yaban, Hüzün gibi eski ve yeni albümlerinde yer alan, birbirinden güzel şarkılarını Gece Yolcuları grubu müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.Gece boyunca doyasıya eğlenen binlerce öğrenci, sevdikleri grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.Gece yolcuları grubundan sonra sahne alan Tuğba Yurt büyük beğeni topladı.

Konserinin sonunda, GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez,Gece Yolcuları Grubu adına Solist Edis İlhan’a, Sanatçı Tuğba Yurt’a ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir tarafından hediye takdiminde bulundu.