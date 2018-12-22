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Gatwick'te "drone" kriziyle ilgili 2 gözaltı

Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda yaşanan drone kriziyle ilgili bir kadın ile bir erkek gözaltına alındı

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:29
Gatwick'te "drone" kriziyle ilgili 2 gözaltı

LONDRA (AA) - Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda uçuşların askıya alınmasına yol açan drone kriziyle ilgili biri kadın 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.   

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, ülkenin ikinci en büyük havalimanı Gatwick'in hava sahasında çarşamba akşamından beri izinsiz uçurulan drone'ların operatörü olduğundan şüphelenilen biri kadın 2 kişinin dün gece gözaltına alındığı ifade edildi.

Çarşamba akşamından bu yana bine yakın uçuşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili soruşturmada, İngiliz ordusu da polise destek veriyordu.

İzinsiz drone en son dün akşam saatlerinde görülmüş ve havalimanında uçuşlar bir saat daha durdurulmuştu.

Havalimanı çevresine drone'ları tespit etmeye ve izlemeye yönelik aygıt yerleştirilirken, polis de drone'ları vurup düşürmeye dönük önlemler almıştı. 

Polis drone'ların terörle bağlantısı olmadığını ancak havalimanında kasıtlı olarak uçurulduğunun düşünüldüğünü açıklamıştı. Polis kaynakları, olaydan çevreci grupların sorumlu olabileceğini iddia etmişti. 

Gatwick havalimanında yaşanan drone krizinden şu ana kadar 120 binden fazla yolcu olumsuz etkilendi. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, bazı inişler de kentteki ve komşu bölge ile ülkelerdeki havalimanlarına yönlendirildi.  

Gatwick havalimanı yılda yaklaşık 45 milyon yolcuya hizmet veriyor.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar drone uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:29
  1. drone
  2. Gatwick Havalimanı
  3. İngiltere
  4. Londra

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