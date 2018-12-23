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Gatwick'te "drone" krizinin sorumlularını bulana 50 bin sterlin

Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda yaşanan drone kriziyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı- Sorumluların bulunmasına yardım edenlere 50 bin sterlin ödül verilecek

23 Aralık 2018 Pazar 15:31
Gatwick'te "drone" krizinin sorumlularını bulana 50 bin sterlin

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'nın Gatwick Havalimanı'nda uçuşların askıya alınmasına yol açan drone kriziyle ilgili gözaltına alınan biri kadın iki kişi serbest bırakılırken, olayın arkasındaki kişi ya da kişileri ihbar edenlere 50 bin sterlin ödül verileceği duyuruldu.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, ülkenin ikinci en büyük havalimanı Gatwick'in hava sahasında çarşamba akşamından beri izinsiz uçurulan drone'ların operatörü olduğundan şüphelenilerek gözaltına alınan biri kadın iki kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Havalimanını işleten Gatwick Limited şirketi de sorumluların bulunmasına yardımcı olacaklara 50 bin sterlin (yaklaşık 337 bin TL) para ödülü vereceğini açıkladı.

Polisin cuma akşamı havalimanına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Crawley kasabasında bir eve düzenlediği operasyonda, 47 yaşındaki bir erkek ile 54 yaşındaki bir kadın gözaltına alınmıştı.

- Bine yakın uçuş iptal edildi, 120 binden fazla yolcu etkilendi

Çarşamba akşamından bu yana bine yakın uçuşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili soruşturmada, İngiliz ordusu da polise destek veriyordu.

İzinsiz drone en son cuma günü akşam saatlerinde görülmüş ve havalimanında uçuşlar bir saat daha durdurulmuştu.

Havalimanı çevresine drone'ları tespit etmeye ve izlemeye yönelik aygıt yerleştirilirken, polis de drone'ları vurup düşürmeye dönük önlemler almıştı. 

Polis drone'ların terörle bağlantısı olmadığını ancak havalimanında kasıtlı olarak uçurulduğunun düşünüldüğünü açıklamıştı. Polis kaynakları, olaydan çevreci grupların sorumlu olabileceğini iddia etmişti. 

Gatwick Havalimanı'nda yaşanan drone krizinden 120 binden fazla yolcu olumsuz etkilenirken bazı inişler de kentteki ve komşu bölge ile ülkelerdeki havalimanlarına yönlendirildi.  

Gatwick Havalimanı, yılda yaklaşık 45 milyon yolcuya hizmet veriyor.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar drone uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:31
  1. drone
  2. Gatwick Havalimanı
  3. İngiltere
  4. Londra

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