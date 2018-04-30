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Gates uyardı: Dünyanın sonunu getirebilir!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, küresel bir salgın hastalığa karşı insanoğlunu uyardı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:54
Gates uyardı: Dünyanın sonunu getirebilir!

İnsanoğlunu tehdit eden olası kıyamet senaryolarından birisi olan küresel bir salgın hastalık milyarder iş adamı Bill Gates tarafından da dile getirildi.

AZ ZAMANIMIZ KALDI!

Bill Gates'e göre bu teori, önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşebilir. "Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir bilim insanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir. Gates'e göre bu önünü çok zor alacağımız küresel bir salgına sebep olabilir.

BAHİS ŞİRKETİ DÜNYANIN SONU İÇİN ORANLARI BELİRLEDİ

Bir bahis şirketi geçtiğimiz dönemde gezegenimizin sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosunu belirledi ve bahis oranlarını açıklamıştı.

Şirket 10 felakat senaryosunda Bill Gates'in dikkat çektiği küresel bir salgın hastalığa da yer vermişti.

Dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali (Oran: 1'e 500)
Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)
Nano makinelerin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki hakim türe dönüşmesi (Oran: 1'e 100)
Yapay zekanın insanların komutundan çıkması (Oran: 1'e 80)
Biyolojik küresel savaş (Oran: 1'e 60)
Herhangi bir küresel doğal felaket (Oran 1'e 45)
Nükleer küresel savaş (Oran: 1'e 30)
Global salgın hastalık (Oran: 1'e 2)
Kıyamet Günü (Oran 1'e 1)
Güneş'in dev bir yıldıza dönüşerek gezenimizdeki hayata son vermesi (Oran: (1'e 1)

BİLİM İNSANLARI DA HEMFİKİR

Çalışmalarından dolayı bilim dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Nobel'e layık görülen 50 bilim insanı insanoğlunun sonunun nasıl geleceğine dair 10 olasılığı açıklamış, bu iddia da bu listede yer almıştı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:54
  1. bill gates
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