GATA'daki FETÖ'cülere operasyon: 30 gözaltı kararı
İstanbul'da, FETÖ'nün kapatılan GATA'daki mahrem yapılanmasına ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Gözaltı kararı verilen şahısların 24'ünün doktor olduğu kaydedildi.25 Aralık 2018 Salı 09:06
İstanbul Cumhuriyet Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) üst düzey mahrem imamından ele geçirilen yazışmalar doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.
Bu kapsamda, kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) FETÖ mahrem yapılanmasına ilişkin 24'ü eski askeri doktor 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
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