Safra kesesinde polip nedir? Safra kesesi taşları ülkemizde neden arttı?

Gastroenteroloji Uzmanı Prof.Dr. Abdulkerim Yılmaz, safra kesesi taşlarının Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de arttığını belirtip, safra ve pankreas kanalı hastalık için 'ERCP' yöntemi ile kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyledi.

Safra kesesi taşları Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de arttı

Gastroenteroloji Uzmanı Prof.Dr. Abdulkerim Yılmaz Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) yönteminin safra ve pankreas kanalı problemlerini tedavi etmek için kullanıldığını belirterek, “Endoskopi işlemi ile ince bağırsaktan safra yollarına girilip görüntü alındıktan sonra bu yollarda görülecek patolojilere göre tedavi planlanmaktadır. ERCP sırasında iyi bir sedasyon sağlanması ve işlem sırasında hareket edilmemesi gerekir. Hasta diğer ameliyatlardaki gibi derin uyutulmaz. Ancak her şeyi monitörilize edilerek; kalp ve solunum fonksiyonları takip edilir. ERCP, ağızdan endoskopla girilerek yapılan bir işlemdir. Safra kanalının bağırsağa açıldığı, papila denilen iki-üç milimetre genişliğinde bir ağızcık vardır. Bu işlemin en dikkat edilmesi gereken noktası; safra kanalı ile pankreası boşaltan kanalın birlikte, birleşerek açılmasıdır" dedi.



Dünya’da ve ülkemizde artış var

Safra kanalında oluşan taşların dünya genelinde arttığını ifade eden Yılmaz,"Dünyada ve ülkemizde tanı yöntemlerinin artması cihazların gelişmesi ile birlikte tanı konan hasta sayısında da artış izlenmektedir. Beslenme, yaşam tarzı, hiperlidemi, obezite, doğuştan anatomik bozukluklar, genetik faktörler hastalığın ortaya çıkmasında etkendir. Safra kesesi taşları kendi kanalını tıkadığı zaman, akut kolesistit meydana gelir. Hasta ağrı, ateş ve enfeksiyon şikayetlerine maruz kalır. Bu taşlar sarılık yapabilir. Kese içerisinde çok fazla miktarda taş varsa ve bu taşlar safradan, ana kanalların üzerine baskı yaparsa sarılık ortaya çıkabilir. Diğer bir durumda ise taş; safra kesesi kanalı aracılığıyla ana safra kanallarına düşerse, yine sarılık ve ağrı yapabilir." diye konuştu.



ERCP’de başarı oranı yüksek

ERCP yönteminde tedavi başarı oranının yüksek olduğunun altını çizen Yılmaz,"Yaklaşık yüzde 5 oranında, ERCP'nin başarısız olduğu ve yetersiz kalacağı hastalar mevcuttur. Çünkü safra kanalının açılımı her kişide farklıdır. Özellikle divertikül denilen birtakım boşluklar içerisinde safra kanalları açıldığı zaman iş zorlaşmaktadır. İşlemden sonra hastalığın nedenine göre takip önerilmektedir. Başarılı bir taş temizleme girişiminden sonra ek bir tedaviye gerek yoktur. Safra yollarını tıkayan tümör gibi ciddi nedenler mevcut ise stent ile safra akışı sağlandıktan sonra hastalar cerrahi işlem için ilgili bölümlere yönlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Safra kesesi polip nedir?

Safra kesesi polipleri safra kesesinde biriken aşırı miktarda lipid ve yağ üretimi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bir sür sonra safra kesesi bu yağların metabolize edilmesini sağlayamaz ve birikmelere neden olur.

Gastroenteroloji nedir?

Gastroenteroloji ,sindirim sistemi kanalı dediğimiz yemek borusu,mide ,ince barsak,kalın barsak (kolon) ve makat bölgesi hastalıkları,karaciğer hastalıkları,safra kesesi ve yolu hastalıkları,pankreas hastalıkları ile karın duvarı hastalıklarını inceleyen, yani karın içi organlardan böbrekler hariç tüm organların hastalık ve tanı ve tedavisiyle ilgili bilim dalıdır.

Gastroenteroloji cerrahisi nedir?

Sindirim sisteminin dahili hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına "gastroenteroloji", cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bilim dalına ise "gastroenteroloji cerrahisi" adı verilir. Gastroenteroloji cerrahisi birimi sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenir.

Çocuk Gastroenteroloji nedir, hangi hastalıklara bakar?

Gastroenteroloji bölümü; karaciğer, sindirim sisteminin tüm organları, safra yolları ile ilgilenen bir tıp bölümüdür. Gastroenteroloji bölümünün ilgilenmiş olduğu diğer organlar; mide, bağırsak, yemek borusu, kalın bağırsak, ince bağırsak, karaciğer, pankreas, anüs, safra kesesi şeklinde sıralanabilir.

Çoçuk gastroenteroloji nedir, neler yapılıyor?

Çocuklarda sindirim sistemi ile karaciğer ve safra yollarını ilgilendiren her türlü hastalığa ek olarak çocukların beslenmesi ve beslenme bozukluklarının tedavisi alanlarında tanı ve tedavi işlemlerini yürütmek üzere Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme tıbbi bilim dalı geliştirilmiştir.