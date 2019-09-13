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Gastroantep’teSanko Üniversitesi de yer aldı

SANKO Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi GASTROANTEP’te(Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali) stant açtı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:11
Gastroantep’teSanko Üniversitesi de yer aldı

SANKO Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi GASTROANTEP’te(Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali) stant açtı.


Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliği ile 12 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında Festival Park’ta düzenlenen GASTROANTEP’te yerel ve ulusal pek çok firmanın yanında SANKO Üniversitesi akademik ve idari kadrosuyla bilgilendirme yaparken, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından dileyen ziyaretçi ve katılımcılara ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıyor.


Hastanede verilen hizmetler ve gerçekleştirilen uygulamalar hakkında da bilgi verilen stant, birbirinden değerli şeflerin ve konukların katıldığı festival süresince ziyaret edilebilecek.


SANKO ÜNİVERSİTESİ


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.


Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi


Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:11
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