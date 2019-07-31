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GastroAntep 12 Eylül'de başlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAGEV iş birliğiyle yürütülen GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, bu yıl 12-15 Eylül arasında gerçekleştirilecek - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Yalnızca kebap, lahmacun, baklavayı anlatmak için burada değiliz. Aynı zamanda bunu bir şehir kalkınması üzerinden hedeflerimizin ne olduğunu anlatmak için buradayız"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
GastroAntep 12 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, bu yıl 12-15 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantı öncesi aşçılar eşliğinde Gaziantep'in yöresel tatlısı katmer yapıldı. Şahin de mutfak önlüğü giyerek aşçıyla birlikte katmer yaptı.

Katmerin içine bolca Antep fıstığı ekleyen Şahin, fıstığın hem şifa olduğunu hem de 5 duyuya hitap ettiğini anlattı. Şahin, daha sonra pişen katmeri dilimleyerek, davetlilere ve basın mensuplarına ikram etti.

- "Bu hikaye aslında çok da kolay olmadı"

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası alanda Gaziantep mutfağının tanıtılması için büyük çaba harcandığını belirtti.

Gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehrin Gaziantep olduğunu söyleyen Şahin, "Bu hikaye aslında çok da kolay olmadı. 'UNESCO'nun dilini öğreneceğiz.' dedik, UNESCO bize ne diyor? UNESCO'nun dilini öğrendik. Yemeklerin içine malzemesini nasıl koyduğunu göstermekle olmuyor. Bayram yemeği, düğün yemeği nedir, bunların hikayesi nedir? Bunları anlattık. Paris'e gittik, UNESCO'nun ana binasında acımızla ağızlarını yaktık, Meksika biberinden eksiğimiz olmadığını gösterdik, en güzel baklavamızla ağızlarını lezzetlendirdik ve bunun üzerine de menengiç kahvesi sunduk. Bize dair bunların hikayesini anlatmaya başladığımız zaman dikkat çektik ve 2 yıl sonunda başardık." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in kültürel bir hazine olduğunu vurgulayan Şahin, "Yalnızca kebap, lahmacun, baklavayı anlatmak için burada değiliz. Aynı zamanda bunu bir şehir kalkınması üzerinden hedeflerimizin ne olduğunu anlatmak için buradayız." dedi.

- "Küresel bir oyuncu olmak istiyoruz"

Amaçlarının kentsel rekabet olduğunu kaydeden Şahin, "Artık kentler yarışıyor. Ben Madrid Belediye Başkanı'nın dilinde konuşamazsam eğer, sürdürülebilir kalkınma üzerine, çevresel kalkınma üzerine, bu rekabeti yönetemeyiz. O yüzden bu kalkınma hedefiyle küresel bir oyuncu olmak istiyoruz. Bu kapsamda stratejilerimizi çalıştık. Daha buraya gelmeden bir ofis kurduk. Toptan bir kalkınma modeli oluşturmak için buraya geldik. Bir Gaziantep modeli oluşturduk. Baktığınız zaman burada ekonomik, sosyal, çevresel kalkınma var. Bu kalkınma modeli üzerinde etkin bir yönetim kurmak istiyoruz, işte bu bizim en güçlü tarafımız." diye konuştu.

Şahin, Gaziantep'in tarihi ve kültürel değerlerine değinerek, hazırladığı bir slayt gösterisiyle şehrin önemli merkezlerini de tanıttı.

Toplantıda, festivalin Gaziantep'in rekabet kapasitesini yükseltmesi, Gaziantep ekonomisi ve Türkiye turizmine olan katkılarına da değinildi, kentin geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürü ile dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olarak konumlandırılması hedefi vurgulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğiyle yürütülen festival, bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Abdullah Nejat Koçer ile Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve davetliler katıldı.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
  1. GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali
  2. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

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