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İşte gastrite iyi gelen meyveler

Günlük hayatta edinilen bazı alışkanlıklar, gastrit rahatsızlığı semptomların şiddetini azaltmanıza yardımcı olabilir. İşte gastritin çaresi o meyveler...

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:22
İşte gastrite iyi gelen meyveler

Muz

Eğer sizde de gastrit belirtisi varsa tüketmeniz gereken ilk meyve muzdur. İster sade olarak ister de smoothielerinizin içine katarak tüketmeye bakın.

Papaya

Bu nefis tropikal meyve, yanma ve mide ekşimesine iyi gelir. Bunu önlemek için her gün 2 veya 3 dilim papaya tüketin. Yağ miktarı az olan yoğurda 1 porsiyon papaya ilave edin. Mide rahatsızlıklarından kurtulacaksınız.

Elma

Her gün 2 adet alma yemek ya da elma suyunu içmek gastrite iyi gelir.

Hindistan cevizi

Günde 3 porsiyon Hindistan cevizi tüketin. Gastritin sebep olduğu yanmalardan korunmak için bir bardak Hindistan cevizi suyu için.

Kiraz

5 veya 6 adet olgun kiraz tüketin.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:22
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