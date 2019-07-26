Gaspettiği çantayı bırakıp kaçtı, cezadan kurtulamadı Apartmana giren kadının ağzını kapatıp, çantasını gasp eden genç, yakalanmamak için çantayı bırakıp kaçtı.

Apartmana giren kadının ağzını kapatıp, çantasını gasp eden genç, yakalanmamak için çantayı bırakıp kaçtı. Mahkemenin ’gasp tamamlanmamış’ kararını Yargıtay bozdu.

Akşam 21.00 sularında ikamet ettiği apartmana girmek isteyen kadının ağzını kapatan şüpheli genç, çantayı gasp edip kaçmaya başladı. Kadının imdat çığlıklarıyla, çevredekiler gaspçının peşine düştü. Gaspçı, yakalanmamak için çantayı bırakıp kaçtı. Bir süre sonra yakalanan şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, gaspın tamamlanmadığına hükmetti. Karar temyiz edildi.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, ’içtihat metni’ niteliğinde bir karara imza attı. Kararda; ’’Saat 21.00 sıralarında, ikamet ettiği apartmana girmek üzere olan davacının ağzını kapatıp, elinde bulunan çantasını zorla aldıktan sonra kaçan ve kaçış esnasında yakalanmamak amacıyla katılana ait çantayı yere bırakan sanığın eyleminin, tamamlanmış yağma suçunu oluşturduğu gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur.’’ denildi.

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