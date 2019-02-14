Gaspçılara hapis cezası
.14 Şubat 2019 Perşembe 14:10
Eskişehir’de yolcu olarak bindikleri taksinin sürücüsünü bıçakla tehdit ederek parasını gasp ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık 6 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı
Dava, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmasına; tutuklu sanıklar Ömür Ü. (22), Anılcan A. (21) ile avukatları katıldı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkları "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan 6 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı.
Olay
Eskişehir’de 2017 yılında yaşanan olayda, gece saatlerinde taksi şoförlüğü yapan Hilmi Çankırılı’nın aracını Hoşnudiye mahallesi İsmet İnönü caddesinde durdurarak binen Anılcan A. ile Ömür Ü, şoförü bıçakla tehdit ederek 150 lirasını gasp etmişti. Şikâyet üzerine polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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