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Gaspçı dehşeti! Genç kıza asitle saldırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın telefonunu çalmaya çalışan hırsız, genç kızı yüzüne asit türünden bir sıvı dökerek yaraladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:50
Gaspçı dehşeti! Genç kıza asitle saldırdı

Alınan bilgiye göre, Buluttepe Mahallesi 390. Sokak üzerinde dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek, bir hırsız tarafından gasp edildi. 

Telefonunu almaya çalıştığı sırada kendisine direnen genç kızın yüzüne asit türü bir sıvı döken hırsız, olay yerinden kaçtı. Özek'in sesini duyan mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi.

Özek, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözü ve yüzü etkilenen Özek, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:50
  1. Adana
  2. İskenderun

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