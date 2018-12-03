THY- Euroleague
0553 313 94 23

Gasp zanlıları suçüstü yakalandı

Bayrampaşa'da bankadan para çeken iş adamını tehdit ederek gasbettiği öne sürülen 4 şüpheliden 2'si, Sultangazi'de bir kuyumcuyu gasbederken suçüstü yakalandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
Gasp zanlıları suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bankadan para çeken iş adamı tehdit edip 111 bin lira gasbettiği öne sürülen Gürcistan uyruklu 4 şüpheliden 2'si, Sultangazi'de bir kuyumcuyu gasbetmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, iş adamı B.Ö. birlikte iş yaptığı kişiden alacağını tahsil etmek için 16 Kasım'da Bursa'dan Bayrampaşa'ya geldi.

Bu kişiyle görüşmesinin ardından banka şubesinden 111 bin lira çeken iş adamı, Bursa'ya dönmek için gittiği Kocatepe metro durağı yakınında, yanına gelen 4 kişi tarafından gasbedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen polis, yürüttüğü çalışma sırasında şüphelilerin kullandığı aracın Sultangazi'de park halinde olduğunu tespit etti.

Çevrede çalışma yürüten ekipler, 2 şüpheliyi bir kuyumcu dükkanında iş yeri sahibinin elinden içerisinde altın bulunan poşeti gasbetmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

Gürcistan uyruklu Jonı K. ve Giorgi A. gözaltına alınırken, Bayrampaşa'daki gasp olayına karışan diğer 2 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. gasp
  3. Gasp Büro Amirliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tur için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
    1. "Tur için elimizden gelenin en iyisini..
    2. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    3. Şule Çet'in ölümüyle ilgili şüpheliler..
    4. Sigorta Tatbikatçıları Derneği 60...
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Tavşanın okul duvarına asılarak..
    7. İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi..
    8. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    9. Döviz kurları
    10. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    11. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    12. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    13. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    14. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    15. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    16. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    17. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    18. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    19. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    20. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet