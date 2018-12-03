Gasp zanlıları suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bankadan para çeken iş adamı tehdit edip 111 bin lira gasbettiği öne sürülen Gürcistan uyruklu 4 şüpheliden 2'si, Sultangazi'de bir kuyumcuyu gasbetmeye çalışırken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, iş adamı B.Ö. birlikte iş yaptığı kişiden alacağını tahsil etmek için 16 Kasım'da Bursa'dan Bayrampaşa'ya geldi.

Bu kişiyle görüşmesinin ardından banka şubesinden 111 bin lira çeken iş adamı, Bursa'ya dönmek için gittiği Kocatepe metro durağı yakınında, yanına gelen 4 kişi tarafından gasbedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen polis, yürüttüğü çalışma sırasında şüphelilerin kullandığı aracın Sultangazi'de park halinde olduğunu tespit etti.

Çevrede çalışma yürüten ekipler, 2 şüpheliyi bir kuyumcu dükkanında iş yeri sahibinin elinden içerisinde altın bulunan poşeti gasbetmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

Gürcistan uyruklu Jonı K. ve Giorgi A. gözaltına alınırken, Bayrampaşa'daki gasp olayına karışan diğer 2 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.