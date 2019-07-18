0553 313 94 23

Gasp şüphelisi saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı

Konya'da, Afganistan uyruklu kişi ile arkadaşını bıçak ve coplarla yaraladıktan sonra 7 bin 500 lirayı gasbeden aynı ülke vatandaşı şüpheli, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:03
Gasp şüphelisi saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da Afganistan uyruklu kişi ile arkadaşını bıçak ve coplarla yaraladıktan sonra 7 bin 500 lirayı gasbeden aynı ülke vatandaşı şüpheli, saklandığı tavuk çiftliğinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sahipata Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu Gaybullah Abdul Hakim ile arkadaşının, yaklaşık iki ay önce 5 kişi tarafından bıçak ve coplarla darbedildikten sonra, 7 bin 500 liranın gasbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Harekete geçen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Mirad N, Tahir N, Abdolahad F, Ferhat S. ve Merrab S. (20) olduğunu belirledi.

Araştırmasını sürdüren polis, Merrab S'nin merkez Meram ilçesinde bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. Çiftliğe düzenlenen operasyonda Merrab S, polislerce yakalandı.

Öte yandan şüphelilerden, Abdolahad F'nin de olaydan kısa süre sonra yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.

Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:03
  1. gasp
  2. Konya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya borsaları
    1. Asya borsaları
    2. Toplum 5.0 etkinliği düzenlendi
    3. Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel..
    4. Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
    5. Bilal Başacıkoğlu, yeni sezonu bekliyor
    6. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol..
    7. Bilim ve Teknoloji Konferansı..
    8. Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40..
    9. Diş eti hastalıklarından kurtulmak..
    10. Siirt'te teröristlere ait silah ve..
    11. Seyir halindeki otomobilin motor..
    12. Duyan şaşıp kalıyor! Burada evler 6..
    13. ABD Suudi Arabistan’a yüzlerce asker..
    14. Basketbolculara moral yemeği
    15. Ali Hamza Pehlivan kimdir nereli ve..
    16. Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne..
    17. Kayseri 112, 6 ayda 65 bin 904 olaya..
    18. Pentagon’un skandal F-35 kararı..
    19. Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Büyükşehir zabıtasından dilenci..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
    CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’