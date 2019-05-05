Gasp şüphelilerini ayakkabı ve kaskları ele verdi

KONYA (AA) - Konya'da hurdacılık yapan kişinin 6 bin lira parası ile cep telefonunu bıçak zoruyla gasbettiği iddasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanına motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan 2 kişi, bıçakla tehdit ettikleri iş yeri sahibi Hasan Tosun'un (55) el, ayak ve ağzını bantladı. Şüpheliler, Tosun'un cebindeki 6 bin lira ile cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hasan Tosun'a hurda malzemeler satan müşterilerinden motosiklet kullananların isimlerini tek tek tespit etti. Motosiklet kullanan şüpheli listesindeki daha öncede çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Cavit S'nin (30) evine giden polis, kapı önünde güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının aynı bordo renk ayakkabıyı giydiğini belirledi. Bunun üzerine evde arama yapan polis, olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet, kask, bıçak ve ayakkabıyı ele geçirdi. Polis, Cavit S. ile gasp olayına karıştığı belirlenen Seyit P'yi (44) gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "kasten yaralama ve yağma" suçlarından tutuklandı.

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