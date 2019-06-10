0553 313 94 23

"Gasp edildim" dedi dilenci çıktı

Adana’da gasp edildiğini ileri sürerek polise başvuran şahsın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu ortaya çıktı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:42
"Gasp edildim" dedi dilenci çıktı

Adana’da gasp edildiğini ileri sürerek polise başvuran şahsın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu ortaya çıktı.


Merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 82 yaşındaki Aziz İ., 155 polis imdat hattını arayarak bankadan çektiği 3 bin 170 lirasının gasp edildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gasp ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekibi bankaya götüren şahıs paraya çektikten sonra yanına gelen 3-4 şahsın zorla parasını aldığını söyledi. Polis yaşlı adamın ellerinde de morarma olduğunu görünce gasp edilmiş olabileceğini düşündü. Ancak polis yaptığı çalışmada yaşlı adamın parasını zabıta ekiplerinin aldığını tespit etti. Zabıta ekiplerinin yaşlı adamın dilencilik yaptığı gerekçesiyle bundan elde ettiği paralara el koyduğu ve tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya borsaları
    1. Asya borsaları
    2. Türk ressamdan Singapur’da sergi
    3. Atletizm: 18 Yaş Altı Türkiye..
    4. Diyarbakır'da arı kovanı yüklü..
    5. Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
    6. Baymak’ın hedefi dünyanın 10..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil’de
    8. Aizonai Antik Kenti bayramda ziyaretçi..
    9. Minibüs kanala uçtu: 7 yaralı
    10. Cevizdere Şehitliği’ne dev Türk Bayrağı
    11. Apartmanın kapısını söküp sırtına alıp..
    12. Dallas’ta bir binanın üzerine vinç..
    13. Maduro Kolombiya sınırını açtı, 40 bin..
    14. Polisten öğrencilere sırt çantalı..
    15. Türkşeker’e ait 3 taşınmaz..
    16. Gelecek ay başlayacak! Kirli pazarlığa..
    17. "Gasp edildim" dedi dilenci çıktı
    18. GRAFİKLİ - Türkiye deplasmanda İzlanda..
    19. Cildinizdeki bölgesel kararmalardan..
    20. Komünistlerden 30 yıldır hesap sorulmadı
    21. Bakanlık duyurdu! Başvuru için son 6 gün
    22. Buğday tarlasında yangın
    23. Bakan Gül, ABD ziyareti kapsamında..
    24. Çalındı zannettiği aracını su..
    25. Artvin’de off-road heyecanı nefes kesti
    26. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    27. Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış..
    28. Merasim Sokak şehitlerinin kanı yerde..
    29. 8 asırdır dimdik ayakta duran çivisiz..
    30. Brent petrolün varili 64,10 dolar
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz