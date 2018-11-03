Gasp edemediği Suriyeli kadını alçakça bıçakladı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, gasp edilmek istenen ancak direnen Suriyeli kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.03 Kasım 2018 Cumartesi 22:51
Suriyeli Semira Nirabi'nin (65), Şakirpaşa Mahallesi'nde oğluna ait bakkal dükkanında olduğu sırada yanına kimliği belirsiz bir kişi geldi.
Dükkandaki paraları gasbetmek isteyen şüpheli, Nirabi'nin direnmesi üzerine yaşlı kadını bıçakladı.
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Suriyeli kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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