0553 313 94 23
impression

Gasp edemediği Suriyeli kadını alçakça bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, gasp edilmek istenen ancak direnen Suriyeli kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 22:51
Gasp edemediği Suriyeli kadını alçakça bıçakladı

Suriyeli Semira Nirabi'nin (65), Şakirpaşa Mahallesi'nde oğluna ait bakkal dükkanında olduğu sırada yanına kimliği belirsiz bir kişi geldi. 

Dükkandaki paraları gasbetmek isteyen şüpheli, Nirabi'nin direnmesi üzerine yaşlı kadını bıçakladı. 

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Suriyeli kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 22:51
  1. Adana
  2. suriyeli kadın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gasp edemediği Suriyeli kadını alçakça bıçakladı
    1. Gasp edemediği Suriyeli kadını alçakça..
    2. ABD öncülüğündeki koalisyon sivilleri..
    3. Minibüs yayalara çarptı, 2 kişi..
    4. Dışişleri'nden Romalı kıyafeti giyen..
    5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    6. Dışkısever Celal Şengör: Damarlarımda..
    7. Düzce'de otomobil traktörle çarpıştı:..
    8. Akşener'den bir garip ittifak..
    9. "Tehlike büyük: Eskiden dalkavuklar..
    10. MHP'den yerel seçim açıklaması
    11. MHP'den yerel seçim açıklaması
    12. Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı..
    13. Suudi Arabistan tutukladığı..
    14. Bu pratik yöntemler aklınızda bulunsun
    15. Kulak çınlamasının sebebi...
    16. İran'dan Kaşıkçı cinayetiyle flaş..
    17. Çeyizlik sirke!
    18. Sucuk salamda menenjit tehlikesi
    19. Avrupa'ya ilk geldiğinde at yemiydi
    20. Suudi Arabistan’da sel felaketi: Çok..
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık