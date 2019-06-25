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GASKİ’de öykü dolu bir gün

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından oluşturulan GASKİ Genel Müdürlüğü Kültür Sanat Platformu Eleştirel Okumalar Grubu’nun bu ayki konukları ünlü yazar Abdullah Harmancı ve Zeynep Delav oldu.

25 Haziran 2019 Salı 12:01
GASKİ’de öykü dolu bir gün

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından oluşturulan GASKİ Genel Müdürlüğü Kültür Sanat Platformu Eleştirel Okumalar Grubu’nun bu ayki konukları ünlü yazar Abdullah Harmancı ve Zeynep Delav oldu.


GASKİ Kültür Sanat Platformu çatısı altında kurulan Eleştirel Okumalar Grubu, “Ertesi Gün”, “Muhteris” ve “Behçet Bey Neden Gülümsedi?” kitaplarının yazarı Abdullah Harmancı ve “Kemik Tozu” adlı öykü kitabıyla Zeynep Delav’ı ağırladı.


GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler’in açış konuşmasıyla başlayan programda kurum olarak insanın en temel ihtiyacı olan suyla ilgilendiklerini ancak kültür sanat etkinliklerinin de insanlar için su kadar aziz ve kıymetli olduğunu belirtti. GASKİ Kültür Sanat Platformu çatısı altında kurulan Eleştirel Okumalar Grubu’nun Peyami Safa’dan Milan Kundera ve Elias Canetti’ye birçok önemli edebiyatçının eserlerini tahlil ettiğine dikkat çeken Sönmezler, kurum olarak bu kültür faaliyetlerinin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını ekledi.


Yazarların kitaplarının tahlillerinin yapıldığı okuma grubunda fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki yazarın sohbetinin ortak noktası ise öykü türünün insan hayatına dokunmak ve bu hayatı yansıtmadaki başarısı oldu. Harmancı ve Delav, kitaplarının yorumlayarak okuyan ve eleştirel bakış açısıyla fikirlerini belirten okurlara “Yazar için en büyük şans nitelikli okurdur” mesajı ile memnuniyetlerini dile getirdi.


Soru cevaplarla ilerleyen ve okurların yorumlarıyla zenginleşen program yaklaşık üç saat sürdü. Program sonunda Hüseyin Sönmezler misafir edebiyatçılara hediye takdim etti.


Öte yandan programa katılanlara Gaziantep’i tanıtmak için kısa bir gezi düzenlendi, öykücülere Gaziantep’te bulunan tarihi yapılar tanıtıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:01
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