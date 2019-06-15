GASKİ, JICA’dan en büyük bütçeyi aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından hazırlanan projelere, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), 535 milyon TL değerinde kredi sağladı. GASKİ böylece JICA’dan, Türkiye’de en büyük bütçeli proje kredisini almayı başardı.

Yürüttüğü içme suyu ve altyapı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren GASKİ, uluslararası alanda destek gördü. Bu kapsamda JICA tarafından kredilendirilen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi" programı çerçevesinde yüksek maliyetli “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” ve “Beykent Kanalizasyon” çalışmaları tamamlandı. Bunun yanı sıra Beylerbeyi, İbrahimli-2, Kuzeyşehir içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları, kayıp-kaçakların azaltılmasına yönelik boru değişim projesi gibi birçok projenin yapımına başlandı.

Çalışmaları yakından gördüler

JICA kredisiyle yürütülen projeleri yakından takip eden JICA Türkiye Ofis Başkanı Yasuı Takahiro ve Jıca Türkiye Ofisi Proje Danışmanı Akıyama Yuko, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler’le birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sönmezler, JICA tarafından verilen 535 milyon Türk Lirası değerindeki kredinin şu ana kadar yarısının harcandığını, geriye kalan miktarın yeni projeler için ayrıldığını belirtti.

Japonya hükumetine ve JICA’ya teşekkür eden Genel Müdür Sönmezler,“Gaziantep bir cazibe merkezi, bu şehrin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi, şehrin daha yaşanılabilir hale gelmesi için bu projeleri hayata geçirmemiz gerekiyordu. Aslında 10 yıl sonra planladığımız projelerimizi yılda 25 milyon metreküp içme suyu ihtiyacının artmasıyla hemen hayata geçirdik. Türkiye’nin en büyük bütçeli uzun vadeli düşük kredileri Gaziantep’e verildi. Hayata geçirilen, 1 milyon kişi kapasiteyle ileri biyolojik arıtma prosesine sahip, 103 milyon TL bedelle tamamlanan, biyolojik arıtma yapabilen, ek olarak ileri arıtma prosesiyle azot ve karbon giderimi sağlayacak ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz’ en geç bir ay içinde faaliyete başlayacak. Planladığımız projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, Japonya Hükumeti ve JICA yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.