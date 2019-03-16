0553 313 94 23

Gaski, 4 yılda 235 bin arızaya müdahale etti

GASKİ Genel Müdürlüğü, 2014-2018 yıllarında “ALO 153 Arıza İhbar Hattı’na” gelen 235 bin arızaya müdahale etti, sorunları yerinde çözdü.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:28
Gaski, 4 yılda 235 bin arızaya müdahale etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ)Genel Müdürlüğü, 2014-2018 yıllarında “ALO 153 Arıza İhbar Hattı’na” gelen 235 bin arızaya müdahale etti, sorunları yerinde çözdü.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelecek nesiller için en önemli miras olarak gördüğü suyu korumak ve yönetebilmek için yoğun gayret sarf etti, verdiği talimatlarla kentin geleceğini şekillendirdi. 4 yıl önce su kaybında Türkiye ortalamasının üstünde olan şehrin, yapılan altyapı çalışmaları ve radar cihazları sayesinde yüzde 34’e kadar önlenmiş oldu.

 

GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat çalıştı, 9 adet kombine kanal temizleme, 7 adet vidanjör, 3 adet kanal görüntüleme aracıyla vatandaşların arızalardan etkilenmesinin önüne geçti. Son 4 yılda oluşan 235 bin arızanın tamamına müdahale edildi, olumsuz hava koşulları sonucunda oluşacak sel baskınlarını önlemek için sürekli kontrol sağlandı.

 

Geçen yıl 45 bin arızayı yerinde çözen GASKİ, aynı yıl içerisinde uyguladığı “Fiziki Su Kayıpları Önleme ve Altyapı Sayısallaştırma” sayesinde, içme suyu şebeke hatları üzerinde radar cihazı kullanarak hatlarda oluşan 650 arızayı tespit etti, onardı.

 

Günlük ortalama 130 arızaya müdahale eden GASKİ ekipleri, her türlü olumsuz şartlara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:28
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki binada çökme oldu
    1. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
    2. Bağcılar Belediyesinin kekemelik kursu..
    3. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
    5. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
    6. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
    7. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
    8. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını..
    9. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
    10. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
    11. Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’..
    12. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
    13. "Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde..
    14. Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki..
    15. Tünel inşaatında göçük altında kalan..
    16. Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin..
    18. Irak’ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu
    19. Altınok’un Kepez projeleri..
    20. Kuzey Irak'tan acı haber! 2 şehit
    21. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    22. Liseliler, otobüs duraklarını..
    23. Türkücü İsmail Türüt’ten Yeni..
    24. Bayraklı’da halk müziği konseri
    25. CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderecek
    26. Gaski, 4 yılda 235 bin arızaya..
    27. Başkan Tuna’dan Meclis üyelerine plaket
    28. Gözütok 1. Organize Sanayi Bölgesi..
    29. Minsolmaz’dan TOKİ konutları açıklaması
    30. Kırklareli Üniversitesi Rektörü’nden..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler