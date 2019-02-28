0553 313 94 23

GASİMEP’e iş dünyasından yoğun talep

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında gerçekleştirilen protokol ile hayata geçirilen Mesleki Eğitim Projesi’nin (GASİMEP) ilk yılında iş dünyasından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 140 firmanın başvuruda bulunduğu proje kapsamında, mesleki beceri testini geçen 22 öğrencinin 13 firmada personel öğrenci olarak iş hayatıyla buluştuğunu ve önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda tüm talepleri karşılamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:01
GASİMEP’e iş dünyasından yoğun talep

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında gerçekleştirilen protokol ile hayata geçirilen Mesleki Eğitim Projesi’nin (GASİMEP) ilk yılında iş dünyasından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 140 firmanın başvuruda bulunduğu proje kapsamında, mesleki beceri testini geçen 22 öğrencinin 13 firmada personel öğrenci olarak iş hayatıyla buluştuğunu ve önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda tüm talepleri karşılamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası arasında geçtiğimiz yıl Haziran ayında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi başarıyla yürütülüyor.


2018-2019 Eğitim ve Öğretim sezonunda bölgede bir ilk olarak başlatılan proje kapsamında 13 işletmede 22 öğrenci personel öğrenci olarak teoride aldığı eğitimleri pratikte uyguluyor.


GASİMEP’e 9. sınıfı bitirmiş gençlerin Mesleki Beceri Testi (MEBET) ile kayıtlarının yapıldığını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Proje kapsamında şu ana kadar ön başvuru formunu doldurup yetenek testine girmiş 22 öğrencimiz personel öğrenci olarak kabul edildi ve personel öğrenciler; Makina, Elektrik-Elektronik ve Mobilya alanlarına yerleştirilerek işletmelerin kalifiye eleman beklentisi doğrultusunda yetiştirilmek üzere projemiz başlamış oldu. Firmalarımızın yoğun talepte bulunduğu GASİMEP’te öğrencilerimiz haftanın 2 günü GSO-MEM’de mesleki eğitim görüyor, 3 günü ilgili işletmelerde mesleki eğitimlerine devam ediyor. Firmalar ile eşleştirilen personel öğrencilerimizin performanslarını firma ziyaretleri ile takip ediyoruz. Şu ana kadar çok güzel dönüşler aldık, firmalarımız çok memnunlar. Firma taleplerimiz de artarak devam ediyor. Bugün için talepte bulunan firma sayımız 140’a ulaştı, inşallah önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonunda tüm talepleri karşılamak istiyoruz” dedi.


3 yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayacak gençlerin maaşları, iş kazası ve sağlık sigortası giderlerinin devlet desteği kapsamında olduğunu kaydeden Ünverdi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ön kayıt başvurularının Mart ile Ağustos ayları arasında alınacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    1. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    2. Takla atan otomobil ters dönerek..
    3. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
    4. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    5. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    6. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    7. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    8. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    9. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    10. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    11. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    12. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    13. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    14. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    15. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    16. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    17. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    18. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    19. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    20. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    21. Bu acıya yürek dayanmaz...
    22. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    23. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    24. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    25. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    26. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    27. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    28. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    29. AK Parti’de meclis adayları ile..
    30. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar