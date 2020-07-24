  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

Garry Rodrigues Fenerbahçe’den giyor mu?

Fenerbahçe, 2 milyon Euro maaş alan ve bir türlü istenen performansı veremeyen Garry Rodrigues ile yollar ayrılma noktasında.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:05:00 -
Garry Rodrigues Fenerbahçe’den giyor mu?

Fenerbahçe’de geleceğiyle ilgili kararsızlık yaşanan oyuncuların başında Garry Rodrigues geliyor.

29 yaşındaki futbolcu, sezon başında Al-Ittihad’dan 2 yıllığına kiralanmıştı.

Fakat Rodrigues yönetimin istediği performansı sergileyemedi. Hem futbol, hem de istatistik anlamında beklentilerin çok altında kaldı.

2 milyon Euro maaş alan kanat oyuncusunun yerine biri bulunması halinde gönderilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı