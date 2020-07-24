Garry Rodrigues Fenerbahçe’den giyor mu?
Fenerbahçe, 2 milyon Euro maaş alan ve bir türlü istenen performansı veremeyen Garry Rodrigues ile yollar ayrılma noktasında.
Fenerbahçe’de geleceğiyle ilgili kararsızlık yaşanan oyuncuların başında Garry Rodrigues geliyor.
29 yaşındaki futbolcu, sezon başında Al-Ittihad’dan 2 yıllığına kiralanmıştı.
Fakat Rodrigues yönetimin istediği performansı sergileyemedi. Hem futbol, hem de istatistik anlamında beklentilerin çok altında kaldı.
2 milyon Euro maaş alan kanat oyuncusunun yerine biri bulunması halinde gönderilebilir.