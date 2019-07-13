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Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Al Ittihad takımında forma giyen Rodrigues'in satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralık ve bedelsiz olarak transfer edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu ifade edildi.

2017-2019 yılları arasında Galatasaray'da 61 kez forma giyen ve 13 gol yiyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, 2017-18 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
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