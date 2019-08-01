Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, göreve başladı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker’i makamında ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker’i makamında ziyaret etti.

Albay Diker’e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Pekmezci, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Pekmezci’ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise Bayburt’ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

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