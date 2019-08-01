0553 313 94 23

Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, göreve başladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker’i makamında ziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:14
Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, göreve başladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker’i makamında ziyaret etti.


Albay Diker’e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Pekmezci, birlikte Bayburt için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Başkan Pekmezci’ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise Bayburt’ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Fiyat açıklamak yeterli değil”
    1. CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Fiyat..
    2. Alageyik, Ormanya’da hayata tutundu
    3. Özbekistan ve Kırgızistan’ın ikili..
    4. Fikret Orman: Camiamızı yeniden..
    5. Ankara-Sivas YHT Projesi 2020’de..
    6. ABD'de rafineri tesisinde yangın
    7. Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman
    8. Erzincan protokolü ilçelerde..
    9. “Vali, kaymakam, hakim, savcı..
    10. Tarihi Arasta yeniden canlanıyor
    11. Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz,..
    12. Tyler Boyd: "Beşiktaş benim için büyük..
    13. "Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"
    14. ATO Başkanı Baran: “Faiz indiriminde..
    15. ABD ile Taliban arasında anlaşma..
    16. Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada..
    17. Gözler Beştepe'de! Kritik toplantı..
    18. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD..
    19. Kadın girişimciler Dr. Faruk Özlü ile..
    20. 17 vatandaşın engelini kaldırdılar
    21. Caretta Caretta alanında drift atan..
    22. Didim Barış Şenlikleri’nin ön..
    23. Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    24. ABD-Meksika sınırında son bir yılda..
    25. Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens..
    26. Elma sirkesi içmenin 5 faydası
    27. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    28. İstanbul’dan getirilen uyuşturucuyu..
    29. Ameliyatla vücuda 3 aylığına takılıp..
    30. Fonseca'dan Dzeko açıklaması
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'