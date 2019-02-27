0553 313 94 23

Garnizon Komutanı Aydoğdu’dan Kaymakam Pişkin’e ziyaret

Kastamonu Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
Garnizon Komutanı Aydoğdu’dan Kaymakam Pişkin’e ziyaret

Kastamonu Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret etti.


Kastamonu Kaymakam Deniz Pişkin, makamında Garnizon Komutanı Per. Alb. Gamze Aydoğdu’yu konuk etti. Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu ziyaretten dolayı Kaymakam Pişkin, Aydoğdu’ya teşekkür etti. Aydoğdu ise Kaymakam Pişkin’e çalışmalarında başarılar diledi. Tosya Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Alper Demiray’ın da bulunduğu ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak aniden bastıran kar etkili oldu
    1. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    2. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    3. Başkan Aktaş’tan ittifak özeti
    4. Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'de
    5. Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediye..
    6. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey..
    7. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri..
    8. "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"
    9. Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı
    10. Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı
    11. Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM’ye geldi
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat..
    14. Minik taraftarlardan küfre karşı..
    15. Bora Gencer, TEYEV yararına konser..
    16. "Hocalı Katliamı'nın acısını daima..
    17. Aytaç Arman, son yolculuğuna uğurlanıyor
    18. Gümüşhane’de Süleymaniye Kış Turizm..
    19. Senegal Milli Takımı’na Türkiye’den 3..
    20. Türk Telekom ve Nokia’dan bulut..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor