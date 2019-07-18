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Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa için veda yemeği düzenlendi

İstanbul’a atanan Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa için Bayburt Üniversitesi Konukevi’nde Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından veda yemeği düzenlendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:51
Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa için veda yemeği düzenlendi

İstanbul’a atanan Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa için Bayburt Üniversitesi Konukevi’nde Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından veda yemeği düzenlendi.


Vali Ali Hamza Pehlivan yemek sonrası yaptığı konuşmada iki yıllık mesai arkadaşlığı bulunan Albay Balibaşa’nın görev sürecini her zaman olumlu cümlelerle ifade ettiğini söyledi. Albay Balibaşa’nın toplumun tüm kesimleriyle iç içe olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Bundan ziyadesiyle memnuniyet duyduk. Bir kamu görevlisi için görev yaptığı yerde hem görevini icra ederken güzel işlere vesile olması bunun yanında da güzel dostluklar kurması, bu dostlukların bir başlangıç sayılıp yarınlara taşınması çok önemli. Ben kendi adıma şunu rahatlıkla ifade edebilirim Davut Albay’ımın mesai arkadaşlığından da dostluğundan da memnuniyet duydum. Kendisini tanımaktan dolayı memnun oldum.” dedi.


Bayburt’taki askeri birliğin komando kışlasına dönüştürülmesi sürecinde Albay Balibaşa ile yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Vali Pehlivan, “İlimizde güzel hizmetlerinize tanıklık ettik. Vermiş olduğunuz hizmetlerden ve dostluğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni görevinizin hayırlı ve uğurlu olmasını Allah’tan diliyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu nice güzel günler diliyorum. Yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.


Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ise organizasyon dolayısıyla Vali Pehlivan’a teşekkür ederek minnetini sunduğunu ifade etti. Albay Balibaşa, “Bayburt’ta sohbet edeceğim, derdimi paylaşacağım birçok dostum var. Bunu unutmam mümkün değil. Sizleri unutmam mümkün değil. Buradan giderken Bayburt kalbimde ve ruhumda kalacak. Valimiz ve bütün İl Müdürlerimiz Valimizin olurlarıyla kışlamıza çok büyük desteklerde bulundu. Ne istediysem hiç kimse hayır demedi. Esnafımız yine aynı şekilde. Türk Silahlı Kuvvetleri’mize yardım etmek için Bayburt’ta herkes elinden geleni yaptı. Sonuç olarak kamu görevlilerinin kaderinde bu var. Belli bir süre görev yapıyor ve ayrılıyoruz. Buraya geldiğimde Garnizon Komutanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil etmenin şanını ve şerefini yaşadım. Hepiniz sağ olun. İnşallah tekrar görüşmek nasip olur. Hakkınızı helal edin.” İfadelerini kullandı.


Yemeğe katılanların duygularını dile getirmeleri sonrasında Vali Pehlivan tarafından Albay Balibaşa’ya hizmetleri anısına hediye takdim edildi.


Yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, , Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve eşleri katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:51
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